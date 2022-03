Cazadores gijoneses piden al Ayuntamiento cazar jabalíes con sus perros

Cazadores de la zona rural de Gijón ultiman los trámites administrativos para crear un club de perros de rastreo que nacerá bajo el nombre de Atraía y que busca lograr que el Ayuntamiento les incluya en el plan municipal de control del jabalí, que ahora mismo apuesta por abatir a los suidos con la colaboración del club de arqueros de Villaviciosa. El grupo, que ronda por el momento los 25 socios, sigue mostrándose muy crítico con el modelo planteado por el gobierno local que, a su juicio, les “expulsa” de su propio territorio en una práctica en la que se consideran expertos. Ahora, ponen sobre la mesa lo que ellos entienden que es la solución que podría contentar a ambas partes: mantener a los arqueros y que cazadores locales les apoyen con sus perros para ahuyentar a suidos a zonas del concejo más elevadas en las que su caza sea más segura.

Los implicados calculan poder poner “de inmediato” a disposición del gobierno local a más de 70 perros que ya ha comenzado su entreno para labores de rastreo. “Se tarda tranquilamente cuatro años en educar bien a un perro, y todos los que tenemos, como somos cazadores, están ya en regla, asegurados y bien cuidados”, señala Julio Álvarez, cazador de Fano de 59 años que trabaja con perros, dice, desde que era un adolescente. Ha sido uno de los primeros en apuntarse al nuevo club. “Todo estamos capacitados para hacer esta tarea que ahora mismo no hace nadie, porque llevamos trabajando con perros toda la vida. Funcionaríamos como una cuadrilla, y seríamos ideales para mover a los jabalíes de zonas bajas, como Viesques, a lugares más altas donde se puede cebar para darles caza con más seguridad”, completa Alberto García, de Quintueles (Villaviciosa). “Para nosotros sería también una oportunidad muy buena para educar a los propios perros y dejarles que se desestresen y paseen. De febrero a septiembre, fuera de la época de caza, no podemos estar con ellos en ninguna parte sin permiso”, añade David Iglesias, cazador de Caldones.

El impulsor de esta nueva agrupación es el cazador Jairo Suárez, de Fano y también experto en amaestrar a perros de caza. Es él quien calcula que solo con los socios actuales ya habría más 70 perros disponibles para espantar a suidos de lugares habitados. “Queremos hacer cuadrillas, como los arqueros. Que nos avisen de daños en una finca y podamos ir de inmediato a soltar los perros para que ese jabalí no vuelva a la zona en días y se le pueda cebar para cazarlo en un lugar más apartado. Creemos que es lógico y justo”, razona. Recuerda, también, que gran parte de los interesados son jubilados “con plena disponibilidad”. “Es gente que sabe de esto, sus perros pueden hacerse 20 kilómetros moviendo a un jabalí”, asegura. Otro de los futuros socios, Gonzalo Rimada, con finca en Fano, completa: “Algunos jabalíes no mueren en el acto y aparecen con la flecha atravesada por fincas. Nos lo dicen los vecinos. Con los perros también podemos seguir a esos animales y darles caza. Es una crueldad dejar que se mueran por su cuenta”.

Con los trámites ya avanzados, el nuevo club Atraía espera poder reunirse de nuevo con José Ramón Tuero, edil de la Zona Rural, aunque también quieren presentar su idea al propio Principado, que es quien tendría las competencias para este tipo de permisos. “El plan de control solo con los arqueros no funciona. Hay animales que no mueren en el acto y que siguen bajando a zonas pobladas y todos los que han cazado se han ido a la basura, sin aprovechar su carne. Buscamos colaborar y completar su trabajo”, concluye otro de los socios, Víctor Barbón.

La idea del club surgió a raíz de las primeras quejas que el colectivo de cazadores manifestó contra la presencia de arqueros en su concejo y creen que, si la idea del gobierno local es mantener la caza con arco en el concejo, la presencia de perros de rastreo puede servir como “complemento”. “No nos estamos inventando nada. Hace cinco años el Principado pidió ayuda a cazadores por este mismo problema”, recuerda Suárez.

Susto en el parque fluvial por “el paseo” de un ejemplar

Un jabalí sorprendió ayer por la mañana a muchos paseantes y deportistas por el parque fluvial del Piles dándose un paseo y tratando de esquivar a quien se encontraba a su paso. Muchos fueron los que trataron de apartarse del recorrido del suido, pero el animal no hizo ademán de embestir a nadie. Fueron momentos de incertidumbre que quedaron afortunadamente en un susto. No es la primera vez que un jabalí llega hasta el barrio de Viesques a plena luz del día. En enero del año pasado, un ejemplar tuvo que ser abatido por los agentes de la Policía Local que se desplazaron hasta la zona alertado por los vecinos. En esta ocasión, en cambio, no hubo intervención.