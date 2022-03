El "corazón partido" de los músicos rusos que tienen una escuela en Gijón: componen una canción por la paz

“Nos parte el corazón lo que está pasando, es imposible de creer. Estamos contra la guerra; nos da mucha lástima, pena, rabia, indignación...”. Natalia Mazoun, junto a su marido, Ilya Goldfarb, y su hijo Misha, llegaron a Gijón desde Moscú en 1991, pocos meses antes del fin de la Unión Soviética. En Gijón tienen una academia musical, la Escuela de Música Tchaikovsk, en la que están acompañados de otros cinco profesores, también rusos. Con impotencia, y sin entender que se haya llegado al extremo actual de la guerra, aportan su granito de arena para que se ponga fin al conflicto con una canción que han elaborado en la escuela en la que reclaman un mensaje claro y contundente: la paz.

Mazoun vive además con una tristeza especial el conflicto. Nació en Ucrania, en Járkov, la tierra de su madre, pero con siete días se instaló en Moscú, donde estuvo toda su vida hasta que se vino para España. “Siempre pasé los veranos en Crimea. Íbamos al Mar Negro y tenemos parientes en Ucrania, al final somos dos pueblos hermanos. Cuando estaba allí aún no eran dos países pero siempre noté que no existía ninguna frontera: ni me sentía forastera en Rusia ni en Ucrania. Sufrimos mucho y estamos muy apenados con la situación”, reconoce.

Desde Gijón están pegados a la televisión para conocer todo lo que sucede. “Tengo algunos primos en Rusia y amigos”, destaca Ilya Goldfarb. “Se nota que hay miedo. Allí no pueden decir nada, tienen que ser muy prudentes para posicionarse o hablar de lo que está pasando, o cuidar los términos que se utilizan”, lamenta. Tampoco sueltan el teléfono para conocer la situación que viven sus seres queridos, en este caso en Ucrania. “Acabamos de hacerles una invitación para que si quieren, vengan aquí a pasar estos tiempos terribles, estaremos encantados de recibirlos”, cuenta Natalia Mazoun sobre sus familiares. “Es un momento para ser solidarios y ayudar. Aquí en la escuela una profesora ha ido a buscar a Ucrania a su cuñada y sus sobrinas, mientras su hermano ha tenido que quedarse combatiendo”, indica Misha Goldfarb.

El benjamín de la familia fue el que menos tiempo vivió en Moscú. Llegó muy joven a España. Pero mantiene el acento y las raíces de sus padres. Y reflexiona con la cita de un poeta ruso, Fiódor Ivánovich Tiútchev. “No sé entender a Rusia con la razón, tampoco se puede medir de forma habitual; tiene una pecularidad especial, en Rusia solo es posible creer”, recita antes de aportar su valoración. “En cierto modo ilustra el alma de Rusia. Es un país de extremos, en el que convive una belleza con una nobleza, con una miseria tanto intelectual como espiritual. Entre lo salvaje y lo civilizado. Es como la fe en Dios, que se puede creer, aunque no se entienda, porque solo se puede acceder creyendo. No quiero comparar a Rusia con Dios, pero antes en Rusia se podía creer, en lo que significaba, pero ahora ya no, ha perdido el último punto fuerte que tenía para la humanidad”, indica. “Da mucha pena que un país tan rico y desarrollado haya llegado a esta situación”, subraya a su lado su padre Ilya.

¿Temen que el conflicto construya una mala imagen de todos los rusos? “Esperamos que no”, contestan. “Tengo amigos españoles, me han llamado para interesarse cómo estoy y les he dicho que estoy indignado. Aquí en la escuela nos posicionamos pronto con un cartel de no a la guerra”, relata Misha. A lo que agrega: “Siempre hay algún loco pero no es generalizado ni creo que se vayan a concentrar en Asturias contra los rusos porque aquí la gente es muy tolerante y buena con los que hemos venido de fuera”.

El día a día en la Escuela de Música Tchaikovsky se presenta como un refugio para esta familia rusa afincada en Gijón, que sufre con la situación actual. Sueñan cada día que el conflicto llegue a su fin. “Es como una guerra civil, tiene que acabarse ya”, sentencian.