La Federación de Vela, sobre la varada de Fomento: “Tuero pedía firmar a ciegas”

Las diferencias de criterio entre el Ayuntamiento y la Federación de Vela del Principado al respecto del proyecto elaborado para concurrir a la pugna por la varada del espigón de Fomento saltaron por los aires el pasado lunes, cuando la entidad presidida por Marcelo Villanueva, y gestora de ese espacio durante los últimos años, decidió acudir en solitario a un concurso en el la UTE que gestiona el Puerto Deportivo también participará , y que, de ganar, supondría un uso privado del espacio. Son las mismas diferencias que ahora exponen públicamente sobre el por qué no ha fructificado el consorcio a tres –junto al Club de Regatas– que habían estado trabajando en los últimos meses. “Nos hemos visto obligados a presentarnos por el proyecto que presentó unilateralmente el Patronato”, indica Villanueva.

La decisión de la Federación de Vela viene avalada por su junta directiva. “Desde que Tuero nos propuso en diciembre de 2021 ir en consorcio los tres dijimos que sí automáticamente, porque entendíamos que era un proyecto para la vela y la náutica importante”, expone Villanueva. El tiempo pasaba y, a pesar de los contactos, las palabras no se materializaban en papeles. Tan es así, defiende el presidente de la Federación, que al apremiar el tiempo, el colectivo fue ya advirtiendo de la posibilidad de presentarse por separado, pues pedían una copia del proyecto para poder presentar sus propuestas. “Nos respondieron que no había tiempo para debates”, promete Villanueva .

No obstante, la Federación acudió el lunes a las 13.30 horas al Ayuntamiento, “porque creíamos en el consorcio desde el primer momento, pero lo que me encuentro es que Tuero nos pide un apoyo incondicional y a ciegas al proyecto, que ni siquiera entonces pudimos ver”. A la oferta elaborada por el Patronato, asegura Villanueva, tuvieron acceso desde la Federación ese mismo lunes a las 18.15 horas, “y porque insistimos”. “Vi un proyecto que no estaba terminado, que seguían trabajando en él, luego sí se podían aportar ideas cuando lo propusimos”, reflexiona. Finalmente, la asamblea de la federación tomó la decisión de apartarse de ese proyecto elaborado por el Patronato, al entender que se hablaba de una inversión de 600.000 euros sin saber cómo ni en qué se iba a realizar. “No puedes comprometer a una entidad con una inversión carente de cualquier concreción”, resuelve Marcelo Villanueva.

Por su parte, la versión de José Ramón Tuero, verbalizada ayer en rueda de prensa en el Ayuntamiento, se fundamenta en que el rechazo de la Federación al consorcio radica en que la entidad “argumentaba que eran ellos los que más se jugaban en esta historia porque llevan allí muchos años. “Pero siempre entendí que Patronato y Club de Regatas éramos buenos compañeros de viaje, los mejores que podrían tener, creo yo”, apuntó el concejal socialista.

Tuero incidió en que trabajó “desde hace meses” por ir de la mano con la Federación de Vela y el Club de Regatas, porque “son las dos entidades que mejor representan la vela”. “Proponíamos un consorcio en el que obviamente la mayoría sería del Patronato, al 60 por ciento, un 30 para el Club y otro 10 para la Federación. Pero el tratamiento iba a ser igual, como si todos pusiéramos lo mismo. Más compromiso municipal que ese no sé cuál puede ser”, reflexionó Tuero.

El concejal tuvo también palabras para el Puerto Deportivo, con el que no fue posible ayer tener una valoración de su oferta. “Al parecer se presenta la empresa que tiene la concesión del Puerto Deportivo, son tres ofertas y habrá que esperar la decisión”, apuntó Tuero. La apertura de sobres y estudio de la información aportada podría posponer hasta septiembre la decisión. “Si estamos en esto es porque creemos que un espacio como ese es importante para la promoción de vela en Gijón”, remató Tuero.

La propuesta de Ayuntamiento y Club de Regatas, entre otras cuestiones, incluye la creación de un nuevo edificio modular, puesto que el existente está concedido a la Federación de Vela hasta 2026. “ Y en cualquier caso terminaría por quedarse pequeño”, valoraba ayer Alfredo Alegría, presidente del Club. A su juicio, el proyecto “elaborado principalmente por el Patronato”, aspira a cumplir con las actividades náuticas y de vela, con la vista puesta, a futuro, para ampliar las actividades relacionadas con el mar.

Un centro náutico

Por otro lado, desde el PP también se manifestaron ayer sobre la varada de Fomento, recordando que “Gijón necesita un proyecto deportivo náutico ambicioso que abra la ciudad al mar”. “No podemos seguir viviendo de espaldas al mar y, para evitarlo, se necesita contar con un proyecto ambicioso, serio y viable para los deportes náuticos en el espigón central de Fomento”, apuntó la portavoz popular, y campeona olímpica de Vela en Londres 2012, Ángela Pumariega, que aboga por un centro náutico que “albergue todas las disciplinas relacionadas con el mar”.