La obra de Tabacalera se reactiva tras acabar la labor arqueológica sin hallazgos destacados

Las labores arqueológicas en la finca anexa a Tabacalera sobre la que se edificará parte de su ampliación se han saldado “sin hallazgos de relevancia” que pudiesen paralizar el macroproyecto de reforma para convertir la antigua Fábrica de Tabacos en un gran complejo cultural. Los técnicos han dado por finalizadas esta semana sus análisis y comunicaron ayer a la Fundación Municipal de Cultura que, por su parte, la previsión de ampliar el edificio puede llevarse a cabo, si bien tendrán que informar al Principado sobre la aparición de restos de unos muros antiguos que, se sospecha, son de la época medieval, con cuya presencia ya se contaba. “Eran unos elementos que ya intuíamos que iban a aparecer ahí y que no se consideran como algo excepcional que obligue a frenar los plazos previstos”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Las excavaciones en el entorno de Tabacalera, que llevaban en marcha desde hace algo más de un mes –después de que a finales del pasado año se derribase el inmueble en ruinas que lindaba con el centro–, eran un trámite relativamente corto, pero indispensable para el proyecto de reforma. La historia arqueológica de Cimadevilla y especialmente la de Tabacalera, cuya readecuación ya se había paralizado tras descubrirse por sorpresa un pozo romano en 2008, hacía factible la aparición de nuevos vestigios de relevancia que obligasen a bloquear de nuevo el plan de ampliación del inmueble. Finalmente, las labores se han saldado “sin sorpresas”, con la única aparición destacable de unos viejos paramentos.

“Es un elemento con el que ya se contaba. Se cree que es de la época medieval y que se usaba como basurero, pero no se entiende que sea un elemento excepcional que obligue a hacer más indagaciones. Se entiende que no ha aparecido nada que obligue a detener la obra”, concretan desde la Fundación de Cultura. Ahora mismo, el recinto de este nuevo muro está precintado y protegido, y su aparición será comunicada al Principado, que es quien en última instancia, a través de Patrimonio, debe avalar la tesis de los arqueólogos. Ni siquiera se prevé que vaya a ser necesario conservar estos restos de muros, porque no se considera un resto arqueológico extraordinario ni de relevancia así que, de momento, desde la Fundación creen tener ya vía libre para poder aprovechar esta finca, ubicada en el entronque de las calles Escultor Sebastián Miranda con María Bandujo, para levantar uno de los dos nuevos edificios previstos en el macroproyecto.

Descartada la presencia de más vestigios arqueológicos no previstos, los plazos para reactivar el plan de Tabacalera se mantienen y, tal y como había informado LA NUEVA ESPAÑA, se espera que las máquinas entren de nuevo en la fábrica en verano del próximo año. De ser así, la apertura de la futura sede cultural de la ciudad sería una realidad en 2027. Pero, antes, esta misma primavera, se pretende lanzar ya un programa de visitas guiadas, una idea de la Fundación para dar a conocer la última readecuación intentar del edificio y mostrar “que se ha estado trabajando en todo momento”, pese a los retrasos.

En paralelo, el gobierno local ultima los trámites para lanza una nueva obra que impermeabilice el frente norte del edificio, que aún aqueja de humedades. La labores, algo complejas, exigen diseñar unos pliegos para que la reforma salga a licitación pública. Mientras, ya se ha iniciado también un nuevo estudio geológico de sondeos que pretenden aclarar cómo se nutre de agua el citado pozo romano. En este último caso, se trata de una labor más sencilla que se ha podido adjudicar ya con un contrato menor. Los sondeos se alargarán hasta octubre porque los técnicos aún no saben si el agua entra al pozo romano siempre de la misma manera o si discurre por zonas del subsuelo distintas dependiendo de la época del año.

La excavación arqueológica, los sondeos y la impermeabilización del frente norte son las tres grandes medidas lanzadas este año para reactivar el plan de Tabacalera. Antes, a lo largo de 2020, se cerraron otras tres líneas de trabajo, estas estrictamente administrativas: la redacción del plan funcional, el de restauración y el de musealización del espacio. Ahora, se trabaja en la redacción de los pliegos para licitar el proyecto de obra de todo el inmueble, que incluirá tanto la adecuación del actual edificio como la construcción de los dos inmuebles anexos previstos en el plan de usos, y que se quiere dejar adjudicado para el próximo mes de octubre.