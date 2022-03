“El concepto de cine desaparece, como el de circo; cada vez se ve más desde casa”

“Volver a empezar”, primer film español con un premio Oscar, se proyectará hoy a las 19.00 horas en el Jovellanos con motivo del 40.º aniversario de su estreno, después de un coloquio protagonizado por el historiador Luis Miguel Piñera, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, el periodista Marcelino González y el exjugador del Sporting Joaquín. Antes, a las 12.00, se colocará una placa en el Hotel Asturias, “plató” de gran parte de la película, como otros puntos de Gijón. Su director, José Luis Garci, no estará presente, pero ha enviado un vídeo, a propuesta del grupo municipal de Foro Asturias, que se proyectará en el teatro y en el que agradece el tributo. Dice que, tras la muerte de familiares y amigos, se sentiría “extraño” regresando a una ciudad que poco tiene que ver con la de su infancia.

–¿Qué le parece el homenaje?

–Me parece estupendo, claro, cómo no. He hecho un vídeo para que se proyecte en el Jovellanos. Pero yo creo que la película se estrenó en el Arango.

–Sí.

–Vale, y yo juraría que el mismo día se estrenó también en Oviedo y que fui por la tarde a Oviedo y por la noche a Gijón. Del acto de Gijón me acuerdo bien porque la gente comentaba mucho. Pasó en una escena en el Hotel Asturias, porque nos interesaba que (Antonio) Ferrandis se alejase en taxi viéndose el mar al fondo, y la gente veía que en la vida real por ahí no se podía pasar con el coche. Se fijaban mucho en eso.

–El propio Hotel Asturias tendrá ahora una placa en honor al filme.

–“Hotel Asturias, ¿dígame?”. Como decía la telefonista. Tengo muchos buenos recuerdos de ahí.

–No suele revisitar sus propias películas. ¿Esta tampoco? ¿Ni por nostalgia de la infancia?

–No las revisito nada de nada. Y es que el Gijón de mi infancia tampoco es el que sale en la película, el de mi infancia era aún menos cosmopolita. El de la película tampoco tiene nada que ver con el de hoy. Yo de niño recuerdo los cines y El Natahoyo, La Calzada, esa zona. Y también la calle Corrida, que estaba llena de mesas para tomar copas. ¿Sigue llena de mesas?

–En el primer tramo hay terrazas.

–¿Y cines?

–No hay los que había entonces.

–¿Qué fue de ellos? Me acuerdo del Robledo, del María Cristina, del Arango.

–El Arango ahora es un Burger King.

–¿Un qué?

–Un Burger King.

–Joder. Bueno, queda el Jovellanos. Y sigue estando el café Dindurra, ¿no? ¿Y el Muro cómo está?

–Quitaron carriles al tráfico.

–Pues yo iba mucho a una zona que se llama “Miami” y que igual ya ni se llama así. En fin, todo está muy distinto.

–“Volver a empezar” se la dedicó a su padre.

–Nació en el barrio de El Humedal, en 1911. Estuvo en el estreno y allí mismo se enteró. Se quedó un poco desconcertado y no dijo nada a nadie. Mi madre no pudo asistir y cuando la vio después le dijo que cómo no le había dicho que estaba dedicada a él (ríe). Pero bueno, la gente que estaba allí ya no está ahora. Juan Cueto, Juan José Plans, José Manuel Fernández, del Sporting... Todos amigos míos de cuando era guaje en unos tiempos en los que, por cierto, no existía eso del bable.

–¿No se hablaba?

–Se hablaba como se hablaba. Decían: “¿Yes bobo o faiste?”. Y si ibas a un bar había baños para “homes” y para “muyeres”, pero eso yo no lo vi como un idioma.

–¿No viene al homenaje por la pandemia?

–Y porque estoy cansado, y porque ya no conozco a nadie. Solo me queda un familiar, mi prima segunda, Carolina, a la que quiero mucho. Además, que el año que viene, si se quiere, se pueden celebrar los 40 años del Oscar.

–¿Recuerda la gala?

–Claro. 11 abril de 1983. Estaba sentado al lado del pasillo. A mi izquierda estaba Pilar Miró, a su izquierda estaba Encarna Paso y, más allá, Antonio Ferrandis. Y delante de mí estaba Paul Newman con su mujer. Y Dustin Hoffman buscando sitio. Y luego coincidí con Enrique Herreros en el baño. Que nos estábamos lavando las manos y me dijo: “¡Mira quién está a mi lado!”. Y yo: “¡No! ¡Mira al mío!”. Porque a su lado estaba Jack Lemmon y al mío Newman.

–Hasta ese premio, la película no convencía mucho en España.

–No gustó nada. No prestó nada, como se dice en Asturias. Pero yo no me podía quejar, porque el estreno fue estupendo, en los mejores cines en todas las ciudades, fenomenal. Pero no fue la gente. Y luego fue la primera película en lengua española en ganar el Oscar. Nunca se sabe cómo va a funcionar una película. Si se supiese, las harían los bancos.

–¿Cómo ve el auge de las plataformas de streaming?

–Creo que es estupendo que la gente pueda ver una película en el metro o en el móvil. El concepto del cine está desapareciendo, como el cine ya se cargó al circo. Las cosas van así. Levantarse por la noche y ver una película en tu casa es estupendo y se hace cada vez más. Pero yo no uso eso, ni móvil, ni internet, ni redes sociales. Las redes para mí es donde golpea el balón cuando hay un gol. Que, por cierto, esto preocupadísimo por el Sporting, no recuerdo la última vez que lo estuve tanto. Si bajamos costará mucho subir.

–Recomiende una película.

–Pues en este contexto de pandemia, el clima, los volcanes y la guerra, hay que refugiarse en las comedias. “Con faldas y a lo loco” y los hermanos Marx, “Una noche en la ópera”. Para ver la escena del camarote que se llena a rebosar y Groucho está pendiente de una manicura y cuando le preguntan cómo quiere las uñas contesta que cortas, para que quepan todos.