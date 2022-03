Un equipamiento “en la máxima categoría”

“De lujo”. Integrantes de los principales clubes que entrenan y juegan en el Palacio de los Deportes de La Guía Presidente Adolfo Suárez, coinciden en esa expresión cuando se refieren a que una ciudad como Gijón disponga de este equipamiento deportivo, que justo ahora cumple 30 años y que lleva el nombre del primer presidente de la última etapa democrática de España desde 2014. Con 14.000 metros cuadrados construidos, cuenta con una pista central con un aforo para 5.050 espectadores en la que juegan tres equipos de baloncesto: el Círculo Gijón, en categoría profesional LEB Plata; el Corinto Gijón Basket, en Liga EBA y el Fodeba, con equipo en primera división femenina. También juega en esa pista el Finetwork Gijón, en la primera división de Balonmano.

El Palacio –cuyas obras acabaron en marzo de 1992, fue inaugurado el 12 de mayo y se estrenó once días después con un concierto del tenor italiano Luciano Pavarotti– cuenta además con un pabellón auxiliar divisible en tres módulos con una pequeña grada con capacidad para 500 personas, sala de halterofilia, sala de musculación, dos pistas de squash, sala de billar, sala de boxeo, sala de esgrima y un tatami. Cuando se le pide su opinión sobre el equipamiento, el capitán del Círculo, Jorge Espada, dice que “para Gijón es una pasada, a nivel de la liga es el mejor pabellón, sin duda”. “Los americanos según vienen, se quedan alucinando por lo acogedora que es la ciudad y porque las instalaciones son una pasada; hay equipos de la ACB que no las tienen de esta categoría”, cuenta. Una opinión similar tiene Diego Sánchez, jugador del Corinto con una larga trayectoria como profesional a sus espaldas que para quien “la pista es espectacular”. El presidente del Fodeba, Pedro López Ferrer, recalca que “es la única cancha ACB que hay en Asturias”, mientras el presidente del Finetwork, Juan de Álvaro, dice que “en Liga Asobal no hay ninguna instalación como esta”.

Todos resaltan lo beneficioso que ha sido el cambio del parqué de la cancha principal y el arreglo de las goteras que en años anteriores había días que impedían entrenar en la misma durante el invierno. Unos cambios que también incluyeron la retirada del antiguo marcador, que añoran los jugadores en activo, pese a que los más modernos son más fáciles de visualizar para los que están dentro de la cancha. “El antiguo era un clásico”, indican.

Jugadores y directivos coinciden también en pedir nuevas mejoras para una instalación que se ha quedado pequeña para la demanda que tiene. La más fácil, que enciendan la calefacción, para no pasar frío al entrenar, en especial a primera y última hora, coinciden los jugadores. También consideran que debería de mejorarse y ampliarse el gimnasio.

Los directivos coinciden y añaden otras peticiones, como la de ampliar el Palacio de los Deportes, ganando terreno a la zona de aparcamiento colindante con la fachada que mira hacia el Pueblo de Asturias, para poder contar con tres módulos más, idea que López Ferrer ya planteó al concejal José Ramón Tuero. Y no sólo eso, “lo que se hizo en la pista central, hay que hacerlo en los módulos, que tienen mal el suelo, goteras y el marcador está como está”, añade el presidente del Fodeba. Juan de Álvaro indica que sería fácil construir una cafetería bajo la cubierta que hay en la fachada principal y permitir su explotación a los clubes, como fórmula para financiarse: “A todos los sitios en los que vas, les dejan montar un bar a los clubes”, apunta.

Si hay algo que todos desearían es volver a llenar unas gradas que aunque acuda un millar de personas a los partidos dan una cierta sensación de vacío, al tener capacidad para mucha más gente. López Ferrer recuerda que en una ocasión llegaron a juntarse 7.000 personas, parte de ellas de pie, en un partido en el que se jugaba la permanencia el Gijón Baloncesto. A Diego Sánchez, que inició en aquel equipo su trayectoria profesional, el Palacio le evoca recuerdos inolvidables, como los dos ascensos a la máxima categoría que vivió ahí, uno de ellos desde las gradas como espectador y el segundo como jugador. Era una época en la que se llenaban los aforos. López Ferrer y Juan de Álvaro piden apoyos económicos para volver a atraer público, volviendo a llevar al baloncesto y al balonmano gijonés a lo más alto. Si lo logran, ya cuentan con una cancha a la altura.