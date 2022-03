Un hombre de mediana edad e indocumentado apareció ayer muerto en el edificio “okupa” de la plaza de José González, “El Presi”, en el barrio del Carmen, solo un día después de que, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, se produjera un desalojo fallido debido a que en la orden judicial no figuraba el nombre de varios de los habitantes. El cadáver estaba en la planta baja del inmueble y, según confirmaron fuentes policiales, se encontraba en avanzado estado de descomposición. El varón podría llevar unas dos semanas muerto, aunque nadie avisó a las fuerzas de seguridad hasta el día de ayer. La investigación está abierta, pero todo parece indicar que no se trata de una muerte violenta.

Alú, un inmigrante que pernocta ocasionalmente en el inmueble, halló el cuerpo a primera hora de la tarde. “Estaba tirado con la cabeza fuera de la puerta, me di cuenta por el olor”, afirmó. El hombre, explicaron fuentes policiales, había habilitado una suerte de vivienda en un local del bajo. Estaba tendido con una manta que le tapaba todo el cuerpo, salvo la cabeza. “No sé su nombre, por este edificio pasa mucha gente”, afirmó Alú.

Él dio el aviso a una vecina de la casa de al lado, para que llamara a las fuerzas de seguridad. Hasta el lugar se trasladaron, de inmediato, efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local. “Lo que pasa en este edificio es insoportable, llevamos años aguantando. Es un disgusto tras otro”, apuntó esa vecina. Hace algo más de tres años, fue hallado otro cadáver en el mismo inmueble. Estaba en el tercer piso y “prácticamente momificado”, apuntaron residentes en la zona. También se han denunciado reyertas e incendios, como el ocurrido el pasado mes de enero. “Tememos por nuestra seguridad, hay que atajar de alguna forma lo que está ocurriendo en este inmueble”, señalaron.

Lo han intentado. De hecho, el martes hubo un operativo frustrado para desalojar el edificio. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y la jueza encargada, pero no pudieron actuar por la llegada de nuevos okupas. Es decir, las personas que aparecían en la orden de desalojo no eran las mismas que estaban en el interior de los pisos. Las diligencias, explicaron desde el juzgado, se han demorado por la crisis sanitaria del covid-19 y por las traducciones de las declaraciones de los okupas.

Alú siguió atento la intervención en el edificio, aunque desde un lugar apartado. “Yo no quiero problemas, por eso, no voy a acercarme. Yo no sé quién es ese hombre que murió, pero me gustaría saber su nombre por si tiene a alguien que quiera saber que ya no está, que murió”, dijo.