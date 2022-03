El Jovellanos pone la cultura al alcance de todos

“Jugosas obras de teatro, exquisitos conciertos y sabrosos espectáculos alimentarán nuestra alma el próximo trimestre. No somos creadores, pero sí asumimos con mucho gusto el papel de intermediarios”. Son palabras de Lara Martínes, directora del Teatro Jovellanos, para quien el programa de eventos de abril a junio satisfará enormemente a todos los públicos. Podrán encontrarse propuestas dulces como las presentadas por la OSPA o la Sociedad Filarmónica, también picantes y sorprendentes, como “Híbrido” o la propuesta del L.E.V. con el estreno en España de The End Of The World, una impactante performance multimedia e inmersiva creada por el pianista ucraniano Lubomyr Melnyk, la violonchelista canadiense Julia Kent y el colectivo SPIME.IM de Turín; o de sabor complejo y perdurable de algunas obras teatrales como Rif”, “Un hombre de paso” o “Arde ya la Yedra”. A esto se le une el ciclo de #Encaja2 , así como destacados espectáculos de danza.

Las entradas para todos estos espectáculos, así como el resto que integran esta completa programación estarán a la venta a partir del próximo viernes 18 de marzo. Abonos y descuentos Desde mañana, 12 de marzo, hasta el próximo jueves 17, estará abierto el plazo para que el público que aún no lo haya hecho pueda abonarse al próximo trimestre –abril a junio–. Las opciones para sacarse el abono son varias, desde a través de la web https://entradas.liberbank.es/tjovellanos/abonos/public/janto/main.php como en las taquillas del teatro, en horario de de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas –entre las 20 y las 20.30 horas sólo se despachan localidades para el espectáculo del día–. El precio del abono general es de 110 euros en butaca, y 105 euros en entresuelo. Un 30% más barato que si se adquirieran las entradas sueltas para los 8 espectáculos que incluye. Estos son: “Ariadna (al hilo del mito)” –danza, 2 de abril–,”Rif (de piojos y gas mostaza)” –teatro, 9 de abril–, “Rey Lear” –teatro, 23 de abril–, “Chicas y chicos” –teatro, 8 de mayo–, “Sombra efímera” –danza, 13 de mayo–, “Los pazos de Ulloa” –teatro, 14 de mayo–, “Un hombre de paso” –teatro, 21 de mayo– y “Ojos que no ven” –teatro 4 de junio–. En cuanto al abono especial, también tiene un 30% de descuento. Su precio es de 60 euros, tanto en butaca como en entresuelo, y los espectáculos que incluye son: el laureado “A.K.A. (Also Known As)” –teatro, 3 de abril–, “Los invitados” –teatro, 21 de abril–, “La senda que deja el aire” –teatro, 28 de abril–, “Arde ya la yedra” –teatro, 6 de mayo–, “The Asturian Sisters” –teatro, 18 de mayo– y “Tan noble reina como eres” –teatro, 8 de junio–. Ser abonado, todo ventajas Ser abonado tiene múltiples ventajas, pues no sólo supone un ahorro respecto a la compra de localidades sueltas, sino que garantiza el tener una butaca asegurada para los eventos que componen el abono y renovación de esta para posteriores abonos, además de periodos de venta preferente e invitación a eventos exclusivos. Además, adquiriendo el abono general puede disfrutarse de un 50% de descuento en el abono especial. Además, los menores de 30 años tienen la opción de conseguir precios especiales en la programació inscribiéndose en el programa “Descúbrelo”, pudiendo beneficiarse de descuentos del 25% desde el primer día de venta en los espectáculos y del 50% para el mismo día. Más información en: www.gijon.es/programas/descubrelo. Es importante destacar que esta promoción no es acumulable a otros descuentos.