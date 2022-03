La Residencia Mixta empieza a recibir pacientes derivados de Cabueñes

La unidad de convalecencia de la Residencia Mixta de Pumarín, que dispone de 26 plazas para atender a personas mayores que precisan cuidados sanitarios más complejos de los que podrían recibir en su domicilio y que serán derivadas a esta unidad desde el Hospital de Cabueñes, echó ayer a andar tras cinco años de retrasos. Recibirá en breve al primer paciente. Durante los dos primeros meses, ocupará sólo 15 camas, para evaluar si son precisos cambios en los criterios de funcionamiento, explicó en la inauguración Ana Suárez Guerra, gerente del ERA, organismo del Principado que gestiona los centros de mayores.

El área de convalecencia fue ayer visitada por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, acompañada por la gerente del ERA, la alcaldesa de Gijón, Ana González, y la concejala de bienestar social, Natalia González. Ubicada en la quinta planta de la Residencia Mixta, ha supuesto una inversión de 264.000 euros. “Es un recurso largamente esperado, que viene a dar un paso más en esa mejora de la calidad asistencial de las personas mayores. Demuestra cómo la coordinación sociosanitaria en Asturias está suficientemente engrasada”, señaló la Consejera.

La unidad recién inaugurada, que cuenta con habitaciones individuales y dobles, está en coordinación con el servicio de farmacia del Hospital de Cabueñes, para mantener un stock obligatorio de medicaciones especiales. También cuenta con un carro de paradas cardiorrespiratorias y puede acceder a la historia clínica electrónica de los pacientes. A la unidad están adscritas 6 enfermeras y 12 auxiliares de enfermería y los pacientes también dispondrán de atención médica y asistencia por parte de trabajadores sociales y de otros profesionales que prestan servicio en el centro.

Los ancianos que les derivará el Hospital de Cabueñes son “aquellos que no requieren una hospitalización en agudos, que están en una situación clínicamente estable, que no requieren estar ingresados en un hospital, pero que sí van a necesitar unos cuidados de una cierta complejidad, como pueden ser medicaciones intravenosas o curas complejas u otros criterios de cuidados que requieran estar ingresados aquí, porque en su domicilio no tengan apoyo al cuidado”, señaló Suárez Guerra.