Gijón se entrega a la película que le llevó a Hollywood: así fue el homenaje a "Volver a empezar"

Se sabe muy poco de Antonio Miguel Albajara, hasta el punto de que muchos creen que nunca existió. Solo se conoce que fue poeta, que por sus convenciones republicanas se exilió a finales de la Guerra Civil, que murió en un campo de concentración en el sur de Francia y que inspirada por su historia se rodó la que fue primera película española en ganar un Oscar, “Volver a empezar”. La película se estrenó en Gijón un 11 de marzo de hace 40 años en el Teatro Arango y ayer, por su aniversario, regresó a la gran pantalla proyectándose en un Jovellanos con aforo completo. En el marco de la efeméride, el Hotel Asturias, uno de los principales “platós” del filme, luce una placa en su entrada que recuerda el icónico trabajo de José Luis Garci. “El mensaje de concordia y optimismo de la película no puede ser mejor en estos momentos inciertos que vivimos”, señaló la alcaldesa, Ana González.

Garci, que no estuvo en el acto, llegó a la historia de Albajara por su padre. La Regidora, encargada de presentar el acto para desvelar por primera vez la placa, contó: “Realmente la vida no trató bien a Albajara. Tanto es así que queda muy poco recuerdo de su paso por el mundo. Ni siquiera sabemos con exactitud si murió en 1940 o 1941. No conocemos sus poemas ni tenemos noticias de que exista un retrato o una foto suya que muestre su imagen”. Pero la casualidad hizo que, antes de que tuviese que abandonar el país, se hizo amigo de otro niño gijonés de su edad. Se llamaba Manuel García Meana. “Y ese amigo se trasladó a Madrid, fundó una familia y un día le contó a uno de sus hijos, José Luis, la historia de aquella amistada juvenil truncada por la guerra”, relató la Alcaldesa, que añadió: “Este hijo se convertiría en director de cine, y aquí, en Gijón, paseando por la playa de San Lorenzo, se preguntó que habría sido de Antonio Miguel Albajara si hubiera sobrevivido al campo de concentración, si hubiese tenido la oportunidad de rehacer su vida fuera de España, si el destino le hubiese brindado la oportunidad de volver a empezar, de volver a Gijón”.

Y el resto es historia. Garci se inventó a un Albajara que no se muere en el exilio, que gana el Premio Novel de Literatura, que es profesor en la Universidad de Berkeley. Se inventó a un Albajara famoso y reputado que en el tramo final de su vida decide regresar de nuevo a Gijón para reencontrarse con su tierra natal y con Elena, el amor de su juventud. Y en su estancia se hospeda en el Hotel Asturias y pide una habitación con vistas al mar.

De ahí que el hotel siga aún a día de hoy recordando su pasado y que ayer su director, Alberto Lázaro, no pudiese dejar de sonreír mirando su placa. “La película es patrimonio de Gijón, pero es especialmente importante para nosotros. Hay, aunque no lo parezca, mucho cinéfilo que viene porque quiere ver las habitaciones donde se hizo el rodaje. ‘Volver a empezar’ es una historia viva de la empresa”, agradeció. Antes de que surgiese la idea de la placa, de hecho, Lázaro, que pertenece a la cuarta generación del negocio familiar, ya había impulsado proyectos de realidad aumentada –los visitantes podían hacerle fotos a la fachada y otros enclaves del hotel y desde el móvil una aplicación les redirigía a la escena de la película en la que salían esos mismos planos– y varias campañas de promoción en redes sociales.

Su orgullo se concreta ahora en una placa plateada que reza: “En este hotel se rodó ‘Volver a empezar’, primera producción española galardonada, en 1983, con el ‘Oscar’ a la mejor película de habla no inglesa”. La familia de Lázaro mantiene aún a día de hoy contacto con el cineasta que les hizo dar el salto a la gran pantalla. “Esperamos mantenerla siempre. Ahora con Garci hablamos menos, porque sigue muy ocupado y viene menos a Gijón, pero seguimos muy pendientes de su trabajo. En el hotel aún mantenemos parte del decorado de la película”, explicó.

La placa se dio a conocer a mediodía y con la presencia, además de las de Lázaro y la Alcaldesa, del edil de Cultura, Manuel Vallina, y Joaquín Alonso, exjugador del Sporting y actual responsable de relaciones institucionales del club. También acudieron responsables de entidades culturales como Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Cine de Gijón (FICX) y Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura, así como gran parte de los ediles de la Corporación municipal, que aguardaron pacientes su turno para fotografiarse ante el rótulo.

A juicio de la Regidora, “Volver a empezar” es ya “un mito para el cine español y para la cultura española”. Que Garci decidiese rodarla en Gijón hizo que la ciudad “entrase por la puerta grande en la historia del cine” internacional y que se convirtiese también “en todo un símbolo de un momento crucial de la historia”, la Transición española. “El Gijón de 1981 (año en el que se rodó el filme) es el origen de nuestro Gijón de hoy y nos inunda en la profunda nostalgia el reconocimiento de sus calles, lugares y personajes. Muestra un apoyo claro a la transición democrática en un momento complicado, porque la película se empezó a rodar dos meses después del fallido golpe de estado del 23-F”, concretó González, que aseguró, orgullosa, que Gijón puede ya definirse como “una ciudad de cine y ‘Oscar’”.