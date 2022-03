El blindaje de Gijón contra los delincuentes: así son los controles de la Policía Nacional en la ciudad

Estratégicamente colocados y con sus funciones bien preestablecidas. Sobre las diez de la mañana, seis agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional (UPR) comienzan a parar vehículos de forma aleatoria en la avenida de Justo del Castillo, muy cerca de la conocida rotonda del Caballo, por la que se accede a la ciudad, y en especial a las parroquias de Somió y Castiello de Bernueces, donde en las últimas semanas se han producido muchos robos en viviendas. “Que te entren en casa genera inseguridad y, además, estás luego incómodo en los días posteriores. Pero Gijón sigue siendo una de las ciudades más seguras de toda España, con una tasa de criminalidad muy baja. Los ciudadanos pueden estar tranquilos”, reflexiona el jefe de la UPR mientras supervisa la labor de sus subordinados, “unos agentes con mucha implicación, preparación y experiencia”.

La UPR de la comisaría de El Natahoyo está formada por treinta miembros, según el catálogo. Son un inspector, dos subinspectores, cinco oficiales y 22 agentes. En cada control que realizan en las entradas y salidas de la ciudad el número oscila entre los seis policías y los diez. Drogas, armas prohibidas o la identificación de personas con reclamaciones judiciales o policiales están entre los principales hallazgos. Para todo el mundo. “Hasta algún jugador del Sporting”, bromea el jefe de la UPR. Aunque, a veces, como ocurrió el pasado diciembre, lograron detener en un control a cinco miembros (entre ellos tres chicas) de una banda itinerante de Europa del Este que había robado en ocho pisos de la zona urbana de la ciudad por el método del “resbalón”. “La gente debe tener clarísimo que cuando salen de casa deben dejar la llave echada, aunque salgan solo un momento, porque en un segundo te la abren con una radiografía”, advierte el jefe de la UPR.

Labor de disuasión

Estos controles que llevan a cabo “logra disuadir” a muchos delincuentes al percatarse de su presencia. Ocurrió en Somió, que tras los robos ocurridos entre enero y principios de febrero se incrementó notablemente la vigilancia. “Hay un dispositivo nocturno amplio, con agentes de paisano y de uniforme”, confirma el agente. Una presencia visible para los vecinos. También para los de Castiello, donde hace solo una semana entraron en cinco viviendas a robar, lo que motivó mayor supervisión de la parroquia tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Los datos del Ministerio del Interior, no obstante, revelan que Gijón es segura, pues en 2021 se registraron 174 robos con violencia a domicilios. Comparando con otras ciudades de población similar queda claro: Vigo (319 casos), Valladolid (315) o Vitoria (184). “He trabajado en Madrid y Barcelona y no tiene nada que ver, aquí en Gijón la gente puede estar tranquila porque las cifras son buenas, pero es cierto que la criminalidad cero no va a llegar nunca”, incide el jefe de la UPR. Además, la comunicación con agentes de comunidades limítrofes, por aquello de las bandas itinerantes, es permanente. “Compartimos información, fotos de los que vienen de paso con otras unidades de Galicia y Cantabria. A la delincuencia de aquí la tenemos controlada”, reconoce.

Los “okupas” del Carmen

Los cometidos de la unidad van más allá de las labores de orden público, como su presencia en competiciones deportivas, manifestaciones y concentraciones o incluso los partidos en El Molinón, puesto que también se encargan de la seguridad ciudadana. Patrullan en moto y de paisano por la ciudad, logrando también incautaciones de sustancias estupefacientes o sofocar cualquier delito.

Para acceder a la UPR deben hacer un curso de especialidad, con aprendizaje sobre el orden público y la utilización del material antidisturbios, por ejemplo. También realizan actividad física y prácticas de orden público y registros de viviendas o alzamientos. El último en el que participaron, de hecho, fue en la casa okupa del barrio del Carmen. “Teníamos orden de desalojo para uno, que no estaba allí. Encontramos a cuatro personas, dos parejas. No entendemos que no llegue una orden del juzgado diciendo que echen a todo el mundo”, reflexiona el agente. Al día siguiente apareció el cuerpo sin vida de uno de esos inquilinos. Y, además de velar por la seguridad en Gijón, cada seis meses rotan y acuden ayudar a sus compañeros en Algeciras, en la lucha contra el narcotráfico. También allí actúan con la misma implicación con la que tratan cada día de blindar Gijón ante la delincuencia.