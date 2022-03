“Si es tan peligroso, no se entiende por qué sigue parado. Si no es peligroso, no se entiende que siga la calle cortada. Mire como se mire, no puede seguir así”. Lo decía ayer Íñigo Arza, de la plataforma “Esto ye Ciares”, mientras señalaba el entorno vallado del argayo que bloqueó parte de una acera en el camino de La Tejerona. El espacio dañado, que afecta a una urbanización que estaba en construcción, sufrió el derrumbe parcial el pasado 22 de noviembre, y las desavenencias entre la empresa encargada de reparar la zona y el Ayuntamiento, que ve errores en el proyecto que pide subsanar, ha dejado las labores en pausa y el camino, “un acceso vital para el barrio”, cerrado. En protesta, medio centenar de vecinos se concentraron de nuevo ayer, la segunda ve que lo hacen en un mes, para “presionar” por la reactivación inmediata de las obras.

Arza explica que el principal problema es que obliga a los vecinos a dar rodeos a diario. “Este camino se usaba mucho y, en un día, el rodeo no supone tanto, pero va sumando según van dejando pasar el tiempo. El trastorno es improtante”, razona. La plataforma, que se había creado contra el intento de derribo del Hogar de Ceares –y que se logró frenar–, está viendo con el parón en este argayo que el colectivo podría usar ahora “como herramienta” para canalizar este tipo de protestas y demandas de mejora para el barrio. Porque la lista de “agravios” pretende ser larga. Antes del intento del derribo del Hogar se prohibieron los tendales en las ventanas, indignando a muchos residentes. Ahora, preocupa la zona azul “que ya ocupa medio barrio” y la falta de aparcamiento “porque se siguen suprimiendo plazas”. Los vecinos muestran también su rechazo a la extraña delimitación del barrio, porque algunas urbanizaciones en su territorio se están bautizando con nombres que le vinculan a Viesques: “Nosotros no nos avergonzamos de nuestro barrio”. Ayer se iniciaron los primeros pasos para ir ganando socios.