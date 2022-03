“Hay mucha gente que se siente defraudada por Ardura, me apoya una amplia mayoría”

José Ramón García, “Monchu”, tiene una larga trayectoria de activismo social que le vincula, por ejemplo, a la creación de “Abierto hasta el amanecer” o “Mar de Niebla”. También tiene una larga trayectoria en el PSOE, partido del que fue concejal. A finales de 2017 optó a ser el secretario general de la Agrupación Socialista y perdió por 27 votos ante Iván Fernández Ardura. Ahora lo volverá a intentar ante el mismo contrincante.

–¿Revancha programada desde hace cuatro años?

– Si la gestión de la actual dirección política hubiera sido solvente no habría ninguna opción de tener una candidatura. Si hoy estamos aquí es porque hay mucha gente, alguna que apoyó a la actual dirección, que se siente defraudada. Gente que busca un diálogo, un liderazgo y una solidez que no encuentra y una presencia en la ciudad que no se ve.

–¿No tiene presencia en la ciudad el partido que la gobierna?

–Hay una confusión entre la institución y el partido. Claro que estás, que tienes presencia, cuando se es gobierno, pero el partido es una herramienta de engrase de las relaciones con la ciudadanía. El partido debe filtrar los deseos, ansias y necesidades de la gente y a partir de ello construir proyectos. Y eso es lo que, a mi modo de ver y de mucha gente, no se está dando.

–¿Qué han hecho mal?

–No se ha llegado a establecer una complicidad con la ciudad, con las organizaciones no políticas y sí políticas. No se ha ejercido el peso específico que la Agrupación de Gijón ha tenido siempre en la ciudad y en Asturias. Somos el partido sobre el que se ha ido construyendo la ciudad, pero esa ciudad no la hemos construido solo los socialistas. Se ha hecho con acuerdos, con empatía, hablando con la gente... procurando que lo que llega a la institución sea algo avalado por propuestas ciudadanas. En muchas ocasiones hay que tomar decisiones que no son fáciles ni son bien aceptadas, pero para eso también debe estar el partido. Y yo no lo he visto. No he visto al partido facilitar las cosas en la toma de decisiones complicadas. El partido abre el camino, recoge las dificultades y las reorienta.

–¿Ejemplo?

–El Muro. El partido no estuvo por delante facilitando el debate y buscando el consenso ciudadano antes de llegar a la institución. Aquí hay que tener en cuenta que hay un socio de gobierno y a los socios hay que tratarlos lealmente y exigirles lo mismo.

–¿No fue leal IU?

–No es que no haya sido leal. Creo que ellos han mantenido el acuerdo y hecho lo que consideraban que tenían que hacer. No entro en la acción de gobierno como tal sino en la labor que tenía que haber hecho el partido. Hay cosas que no estaban en el acuerdo de gobierno y eso requiere de un debate previo en las organizaciones.

–¿Quién manda en el PSOE de Gijón? ¿Ana González o Iván Fernández Ardura?

–Ana está mandando donde tiene que mandar, que es en la institución. Ardura, desde luego, no ejerce una dirección de liderazgo, no tiene el control del partido. Entre otros cosas porque le ha dado la espalda a la mitad de ese partido. Es muy difícil aglutinar un apoyo mayoritario en la ciudad cuando no lo consigues dentro.

–¿Se intentó el acercamiento?

–Yo solo puedo decir que en cuatro años cada vez que hubo un diálogo fue por una llamada mía de teléfono. Yo solo recibí una para invitarme al congreso autonómico.

–¿Sus llamadas recibían respuesta?

–Sí, pero nunca tuvieron trascendencia. Las cuestiones más importantes que se podían hablar nunca se resolvieron. Y, sinceramente, hubo un momento en que tiré la toalla.

–¿Hay opciones ahora?

–Yo no quiero que haya dos maneras de ver el partido. Quiero una, pero no como algo que elimina sino que integra; lo que siempre fue tradición en Gijón y lo que vemos que sucede a nivel federal y autonómico.

–¿Cuál es la singularidad gijonesa para no conseguirlo?

–El proceso tampoco facilita las cosas porque te obliga a ir con una lista cerrada. Yo planteé desligar la elección de la secretaría general de la composición de la dirección política y me han dicho que no es posible. Pero la propuesta la hice. Y digo que, si nosotros ganamos, no quiero que haya perdedores y con eso digo que yo voy a integrar. Lo que acabo de hacer es una oferta de diálogo para hablar con Ardura o con quien quiera en la Casa del Pueblo y conseguir esa posibilidad de acuerdo. Ahora o a posteriori. Es evidente que yo quiero liderar esa candidatura única, si se da. ¿Por qué? Porque creo que hace falta un cambio y porque hay una mayoría que lo pide. Yo tengo un 50% que ya veía que se tenían que hacer las cosas de otra forma y ahora tengo una suma importante de gente decepcionada que quiere ese cambio.

–Así que ahora su porcentaje de apoyos es de...

–No le pongo porcentaje. Una amplia mayoría.

–¿Le molestó que la Alcaldesa dijera que era de Sánchez, de Barbón... y de Ardura?

–Si fuera solo la Alcaldesa (risas). Una concejala (Dolores Patón) dijo en la asamblea que iba a pedir los 30 días de vacaciones para hacer campaña para Ardura. Cada militante es libre y la Alcaldesa es una militante más. Ana es una militante que necesita que la convenza de que mi propuesta es bastante mejor. Nuestra alternativa es, sin duda, mejor para el gobierno.

–No para de hablar de “nosotros”. ¿Tienen nombre y apellidos esos “nosotros”?

–Sí, pero no los voy a decir.

–¿Y su mayoría tiene reflejo en el equipo de gobierno?

–Sí, claro. Hay concejales conmigo y otros concejales que tendré que convencer. Toda la vida me he dedicado a construir cosas con los demás y me baso en la confianza. Como decían en “La bola de cristal”: “Solo no puedes; con amigos, sí”. Cuando construyes con otros lo que construyes es más sólido. Y para construir algo sólido fuera de los muros de la Casa del Pueblo hay que empezar confiando en la gente de la Casa del Pueblo. Y traer a más gente. En el PSOE no sobra nadie, falta gente.

–Utilizó sus redes sociales hace poco para explicar que lleva 30 años cotizando, ¿Por qué sintió la necesidad de hacerlo?

–Había un runrún de cierta gente poniendo en cuestión el trabajo que he hecho por haber sido trabajador del partido y concejal, cobrando por ello. Nadie que me conozca puede pensar que muevo por cuestiones económicas. Yo tengo una trayectoria en la que me fui de muchos sitios porque creo en el relevo. Yo fui concejal y no quise repetir porque el proyecto no estaba basado en la unidad y no quería formar parte de eso.

–Es muy crítico con la dirección de su partido. ¿También lo es con el gobierno local?

–Me cuesta serlo porque con la que cayó y viniendo de dónde veníamos... Se encontró una ciudad parada y cuesta arrancar un motor que lleva ocho año sin funcionar. Y cuando arrancas, una pandemia. Por ejemplo, se consiguió desbloquear una cuestión tan jodida como el plan de vías. Luego está la oposición, más centrada en aumentar la bronca que en aportar.

–¿Cómo ve el escenario de la izquierda?

–Si estamos unidos y presentamos a la gente un proyecto que construyamos con ellos el PSOE, a nivel local, tiene la fortaleza para no poner en peligro un gobierno progresista. El PSOE ya es la fuerza que lidera ese bloque de izquierda y lo puede liderar con mucha más solvencia.

–Traducido: mayoría absoluta. ¿Es el reto?

–No, el reto es un gobierno progresista encabezado por el PSOE. Si es con mayoría absoluta, bien, pero no es una preocupación. La izquierda hace bien trabajando junta; lo que preocupa aquí es que Podemos no acaba de entender que hay que sumarse a eso. Ya pagaron el precio una vez y creo que pueden seguir pagándolo.

–¿No hay duda de que Ana González será la candidata del PSOE?

–Estatutariamente es así y es un proceso que no toca. No sé por qué se me pregunta y no sé por qué se le pregunta a ella desde hace tiempo. ¿Desde cuándo se cuestiona a un alcalde que está en funcionamiento, en el cargo? Ese cuestionamiento no ha venido por esta parte.

–¿La gran metedura de pata del PSOE de Gijón?

–Haber renunciado a un 50% de la capacidad de su partido. Sumados dentro seríamos capaces de multiplicar fuera.