La pugna en el PSOE se tensa por un debate en la Casa del Pueblo

Aún no se ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a la carrera para ocupar la secretaría general del PSOE durante los cuatro próximos años y ya aflora el enfrentamiento entre los dos militantes que se han postulado como candidatos: Iván Fernández Ardura, actual secretario de la Agrupación Socialista, y José Ramón “Monchu” García, su oponente ya hace cuatro años. Desde el entorno del actual líder de la Casa del Pueblo se “lamentaba” ayer que García hubiera utilizado las redes sociales para publicitar que había trasladado a Ardura una petición formal para mantener en la Casa del Pueblo un encuentro abierto a la militancia donde “cada uno pueda exponer su proyecto y su visión del partido y en el que la militancia pueda preguntar y aclarar sus dudas con ambos candidatos”.

Una petición de la que Ardura no era conocedor, se asegura desde su entorno, porque la comunicación de Monchu García se hizo llegar a través de un correo electrónico general de la Casa del Pueblo y a última hora de la tarde del sábado. No mucho antes de que lo anunciara en sus redes, se le afea al exconcejal. García aseguraba en una entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA tener garantizado el respaldo “de una amplía mayoría de la militancia. Ya tenía un 50% de gente que veía que se tenían que hacer las cosas de otra forma y ahora tengo una suma importante de gente decepcionada con Ardura que quiere ese cambio”. De hecho, su planteamiento era iniciar un diálogo que diera paso a una candidatura de integración bajo su liderazgo. Algo que ahora mismo no parece que se pueda conseguir aunque ambos lados asuman que “hay que hablar”.

El malestar en el entorno de Ardura sobre la vía elegida para plantear ese debate por parte de García da paso a la consideración de que no es el momento. Se asegura que no hay ningún problema por debatir en la Casa del Pueblo –de hecho se entiende que es positivo– pero cuando los candidatos tengo formalmente esa condición. Y para eso aún falta tiempo. De hecho, el proceso está abierto a que se puede presentar alguien más. No es lo probable.

Atrás ha quedado la propuesta de García de separar las elecciones de secretario general y dirección política. La dirección local lo consultó con Ferraz que no lo dio de paso. Es un cambio de reglamento que tenía que haberse decidido en el congreso.