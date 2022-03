Los treinta años del Palacio de los Deportes: un pabellón de pinchazos, mítines y bautizos

Un espacio decisivo en campañas electorales, el gran vacunódromo de la región en plena pandemia, sede de los Testigos de Jehová, escenario del Circo del Sol. El Palacio de los Deportes cumple 30 años y en este tiempo le ha dado tiempo a ser sede de muchos más eventos que las competiciones deportivas y los grandes conciertos para los que había sido diseñado. Se hicieron exámenes para trabajar en el Hípico, pruebas de la EBAU, espectáculos de magia, acrobacias con motos de carreras.

Sus responsables explican que el Palacio de los Deportes sirve para casi cualquier cosa porque se diseñó con un parqué desmontable. “Otros pabellones lo tienen fijo, que no es para nada negativo, pero te limita. El parqué lo tienes que tener para la calidad que te exigen muchas disciplinas de juego, pero si lo quitas, aunque te comes esas horas de montaje y desmontaje, puedes instalar cualquier tipo de escenario pese lo que pese”, defiende Salvador Gómez, encargado de instalaciones deportivas, que destaca como uno de los eventos más llamativos la Copa Burn de Freestyle –un show de acrobacias de expertos pilotos del mundo del motociclismo– y el show baloncestista de los Harlem Globetrotters, dos de los eventos icónicos de La Guía del ámbito deportivo pero sin carácter competitivo. “Por eso cuando se habla de que hay que cubrir la plaza de toros yo no lo acabo de entender. En La Guía ya puedes hacer lo que quieras, se diseñó para eso”, apostilla el exedil de Deportes Daniel Gutiérrez Sierra. Él, por su parte, tiene muy buen recuerdo de las multitudinarias reuniones de los Testigos de Jehová en 2013, 2014 y 2015. Cuenta que pagaban bien y pagaban puntuales, y se traían al pabellón a unas 3.000 personas para participar en sesiones bautismales con grandes piscinas repartidas por la pista central.

Además de eventos deportivos y conciertos, las dos citas de alcance multitudinario fueron los mítines históricos y, más recientemente, la campaña de vacunación contra el coronavirus. El Palacio suele ser sede de las grandes citas políticas en campaña electoral. Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero habló ante unas 10.000 personas en la campaña de las elecciones general de 2008 y ante otras 3.000 en las autonómicas y municipales de 2011. Otras 7.000 fueron a ver a José María Aznar en las de 1996.

El listado de citas celebradas es largo. El Hípico ya eligió varias veces el recinto como sede para examinar las competencias matemáticas de sus aspirantes a taquilleros, se hicieron pruebas para acceder a la plantilla de Emtusa, se utilizó la pista central como gran centro neurálgico para el trabajo de periodistas que seguían la Vuelta Ciclista, se cubrió con césped artificial para el torneo de fútbol indoor en 2011, el ilusionista Michael Barron hizo trucos de magia en 2012, el Circo del Sol tomó el pabellón como sede para varios de sus espectáculos.

Pero el mayor cambio reciente del edificio deportivo fue su reconfiguración como gran vacunódromo en la campaña de protección contra el coronavirus. Para Gómez ha sido el proyecto “más ilusionante” de la historia del palacio. “Colaboramos con mucha gente, pero la que se hizo con el Sespa fue muy especial porque ambas partes sabíamos que ningún problema podía parar la actividad. Se llegaron a jugar partidos oficiales en la pista mientras arriba se seguía vacunando con normalidad”, recuerda. El pabellón, que también dispensó profilaxis contra la gripe para proteger a los más vulnerables en este último invierno y usó su aparcamiento para vacunar a pacientes dependientes desde el coche, aglutinó en esta pandemia colas igual de históricas que en sus grandes conciertos y partidos.