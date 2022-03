La "Semana negra" de Gijón presenta su programa, emplazamiento y su primera lista de autores

La "Semana negra", que alcanzará su trigesimoquinta edición entre el 8 y el 17 de julio, se celebrará en los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El certamen literario ha presentado su primera lista de autores y su programa para la próxima edición, que como avanzó este periódico tendrá como principal novedad la recuperación del ocio, con la presencia de la noria, las atracciones y las casetas de hostelería. "Somos optimistas, volvemos al plan más parecido a antes de la pandemia, en el mismo espacio. Pero tenemos un plan B y un C por si la situación sanitaria del covid nos impide plantear ese plan A. Pero lo que está claro es que si hubo 'Semana negra' en 2020, en una situación mucho peor, ahora la habrá fijo", explica Ángel de la Calle, director del certamen.

Se mantendrá la retransmisión vía online de todos los actos, no habrá "Tren negro", ni tampoco conciertos al aire libre, según detalla el responsable de la feria literaria. "La música será en carpas, por si acaso, y por mantener también la retransmisión online", relata de la Calle, que muestra su ilusión en que en este 2022 no haya restricciones de autores. "El año pasado no pudimos traer a los argentinos y gente de otros países por los vuelos o las cuarentenas. Somos optimistas también en esto, y confiamos en que puedan estar todos", añade.

El cartel del festival corre a cargo en esta edición del artista brasileño Marcello Quintanilha. Es otro de los puntos anunciados, junto a la confirmación también de que habrá Feria del Libro, mercadillo interétnico, bares de noche o la publicación del periódico "A Quemarropa" de nuevo de forma digital.

En cuanto a la lista de autores participantes, el primer avance incluye 68, de diez países: España, Italia, Gran Bretaña, Argentina, Nicaragua, Brasil, México, Grecia, Francia y Austria. Destacan, en primer lugar, en la novela negra, columna vertebral del festival, Ernesto Mallo, Lorenzo Silva, José Luis Muñoz, Paco Gómez Escribano, Carlos Zanón o Carlos Bardem. También se sumarán al análisis del momento actual de este género Elia Barceló, Marta Sanz o Marta Robles.

La "Semana negra" mantiene su filosofía de intentar ser un punto de encuentro en el país para diferentes autores de prestigio extranjeros. El griego Petro Markaris, el británico David Peace o el francés Patrick Deville serán algunos de los visitantes, junto a la italiana Cristina Cassar, que traerá su libro "Arena Negra". Tampoco se perderá de vista la novela histórica, con Alfonso Mateo-Sagasta, Pilar Sánchez Vicente o Luis García Jambrina. Ni la ciencia ficción y literatura fantástica, en la que Jon Bilbao, Layla Martínez o Manuel Loureiro analizarán este apartado.

El cómic tendrá de nuevo un espacio importante en el certamen literario, por un lado con la exposición "Presa fáciles", de Miguelanxo Prado, o la participación de Pepe Gálvez o Teresa Marcello. Y también tendrán peso la poesía, con Luis García Montero, la música a debate con Luis Argeo, o la relación entre matemáticas y literatura, con Rubén J. Zamanillo o Carlo Frabetti.

Por otra parte, los organizadores desvelaron la lista de finalistas de la última edición para las cinco categorías de premios que entrega el certamen. Son los siguientes.

Premio "Dashiel Hammet" a la mejor novela de genéro negro en español publicada en 2021

-"Ámbar", de Nicolás Ferraro.

-"El asesino inconformista", de Carlos Bardem.

-"Gordo de feria", de Esther García.

-"Los buenos hijos", de Rosa Ribas.

-"Tongolele no sabía bailar", de Sergio Ramírez.

Premio Memorial "Silverio Cañada" a la mejor primera novela de género negro en español

-"La patria de los suicidas", de Pascual Martínez.

-"La ilustrísima", de Marta Prieto.

"Durante la plaga", de David Serrano.

Premio "Rodolfo Walsh" a la mejor obra de no ficción de género negro en español

-"Aquí acaba la patria", de Federico Mastrogiovanni.

-"El contragolpe", de Carlos Quílez.

"El invencible verano de Liliana", de Cristina Rivera.

"La doble muerte de Unamuno", de Manuel Menchón y Luis García Jambrina.

-"La hermandad del mal", de Cruz Morcillo.

Premio "Espartaco" a la mejor novela histórica en español

-"Azucre", de Bibiana Candia.

-"La hija de las mareas", de Pilar Sánchez Vicente.

-"Rey Don Pedro", de Julio Castedo.

-"Un día de guerra en Ayacucho", de Fermín Goñi.

Premio "Celsius" a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía en español

-"Carcoma", de Layla Martínez.

-"Con esta luna", de Marcelo Guerrieri.

-"La señora Potter no es exactamente Santa Claus", de Laura Fernández.

-"Los extraños", de Jon Bilbao.