“Alguien deprimido por su trabajo necesita un sindicato, no Orfidal”

El psicólogo y psicoterapeuta Josema Amigó, vinculado desde hace años a la asociación comunitaria El Ariete, presenta mañana a las 19.00 horas en la Biblioteca Jovellanos su último ensayo, “Breve prehistoria de la desigualdad. Sobre cuándo perdimos la cabeza”. Lo hará en compañía del psiquiatra Guillermo Rendueles.

–¿Cuál es el enfoque del libro?

–En el ensayo se aborda el origen del sufrimiento humano desde un enfoque antropológico y sociológico. Se plantea en qué momento de la historia el ser humano ha empezado a sufrir de la forma tan fuerte como lo hace ahora. Lo que está pasando ahora se lleva hablando desde hace 50 años, pero no se hizo nada.

–¿Y cuándo fue ese origen?

–En el libro voy trazando un recorrido histórico en el que se acaba viendo cómo según las sociedad se fue haciendo más compleja se vio obligatorio introducir nuevas normas, estratificando la sociedad en divisiones de clase, edad, raza, sexo... Esas divisiones surgen para solucionar problemas concretos, pero se acabaron apuntalando hasta convertirse en pilares estructurales de la sociedad actual. El origen de todo esto yo lo marco hace 10.000 años, con el origen de la sociedad agroganadera.

–¿Y hasta qué época llega su análisis?

–Hasta esa época, la sociedad agroganadera. Creo que muchos podrán verse reflejados en ese último capítulo, verán que muchas cosas siguen vigentes. Cambiamos a nivel tecnológico, pero la división racial, de clase y de rol sexual se originaron ahí. Fueron estrategias sociales que aumentaban la producción, baratas. Tan fácil como que la mujer se quede en casa cuidando y el hombre trabaje fuera. Y hasta hoy.

–¿Somos cada vez más desiguales?

–Es difícil compararnos con la época de la caza y la recolección, aunque en esa época sí parece que los roles de género eran menores. La mujer cazaba, el hombre cuidaba. Lo que parece claro es que nunca hemos tenido tantos recursos como tenemos ahora para intentar solucionar esas desigualdades.

–¿Por qué se afronta este análisis desde lo antropológico?

–Porque como psicoterapeuta entiendo que el enfoque que nos vende los problemas de salud mental con un origen biológico e individual es falso, y que esos problemas tienen más que ver con intereses económicos de industrias como la farmacológica. Parte de la psicología y psiquiatría dominante centran el problema en la persona y no en la sociedad en la que viven. Estamos psiquiatrizando problemas que tienen que ver con la precariedad laboral, la desigualdad social, el machismo.

–¿Y esto cómo se soluciona?

–(Ríe) Se podrían canalizar ciertas cosas. Cuando una persona viene a consulta con una depresión, yo quiero explicarle que no sufre un trastorno neuroquímico ni que su problema es exclusivamente personal, sino que sufre en gran parte por estar sometida a circunstancias muy duras, que es víctima de un sistema injusto, que su problema tiene mucho que ver con su situación socioeconómica. Es importante dar con el origen del problema. Si atiendo a una persona deprimida y no para de hablarme de lo mal que está con su trabajo, igual lo que necesita es un buen sindicato, no Orfidal. Y mientras ese sindicato aparece, le doy psicofármacos, pero aclarándole que sufre por cuestiones externas, por injusticias que deben resolverse.

–Ahora en política se habla más de salud mental.

–Sí, pero no sirve de mucho pedir refuerzos sin abordar lo socioeconómico. ¿Qué quieren que hagamos los psicólogos y psiquiatras? ¿Le buscamos casa a la gente que no tiene? ¿Un trabajo? Pueden poner 50 psiquiatras más en Gijón si quieren, pero... Aunque es verdad que se pueden mejorar los recursos. Por ejemplo, igual que un paciente puede recibir rehabilitación en casa, ¿por qué no puede recibir la visita de un psiquiatra o un psicólogo en vez de hacerle esperar tres meses por la consulta?

–¿Han notado algún cambio desde El Ariete a raíz de la pandemia?

–Claro, sobre todo a nivel infanto-juvenil. La pandemia ha dejado abandonada, como siempre hace la sociedad, a la infancia. Van a ser los últimos a los que se les normalice su relación en los institutos, y muchos niños y adolescentes se han quedado aislados en casas precarias, desconectados de todo. Se les ha desatendido emocionalmente hasta tal punto que nos preocupa el impacto que esto tendrá en el futuro, desde los pequeñinos de 0 a 3 años, para quienes las relaciones sociales son fundamentales para su desarrollo psicológico, hasta los adolescentes, que se han refugiado en un internet que no tiene límites ni control.

–Gijón valora abrir un gran centro de salud mental junto al hospital haciendo hincapié en la patología infanto-juvenil y en los trastornos alimentarios.

–Está bien, aunque mi opinión personal es que el problema de base sigue. No podemos atender a los jóvenes desde un punto de vista individual y sin tener en cuenta su familia, colegio y entorno. No puedes tratar una anorexia como algo biológico que le surge a la persona. Se patologizan problemas de la vida cotidiana. Pero digo que lo del centro me parece bien porque es mejor que no tener nada. Es un comienzo.