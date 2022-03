El Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón acaba de rechazar en el Pleno municipal un ruego presentado por el Grupo Municipal de Foro para anular el hermanamiento del municipio con la ciudad rusa de Novorossiysk.

En este caso, por parte del Equipo de Gobierno, la concejala socialista Carmen Saras ha dejado claro que el Ayuntamiento gijonés está comprometido con las medidas impuestas contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y los oligarcas rusos, pero no está a favor de participar en el fomento de la "rusofobia".

Ha incidido en que el hermanamiento con Novorossiysk tiene más que ver con la "amistad, conocimiento y cooperación entre la ciudadanía", conceptos que cree que superan con creces a esta situación y a dirigentes concretos.

No creen, por tanto, que se deba suspender el hermanamiento, lo que no quiere decir que no rechacen la guerra ni critiquen las declaraciones del alcalde de esa ciudad de apoyo a la invasión de Ucrania. En todo caso, ha opinado que debería coordinarse a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Saras ha recalcado que la situación es cambiante y se puede llegar a reconsiderarse medidas. "Creemos que la templanza es el mejor de los consejos", ha apuntado la concejala socialista, quien ha insistido en que es un hermanamiento "simbólico" con la ciudadanía y no tiene efectos prácticos.

Sí que se compromete el Gobierno local a enviar la Declaración Institucional de condena de la invasión de Rusia en Ucrania, aprobada en el Pleno de este día, al alcalde de Novorossiysk.

"No están ustedes a la altura", ha lamentado el portavoz de Foro, quien ha llamado la atención que no se ha hecho ningún contacto bilateral, salvo un acto puntual, con motivo de este hermanamiento, que tampoco lo pidió la ciudadanía, según él.

Martínez Salvador ha preguntado a la alcaldesa de Gijón, Ana González, si quiere estar hermanada con un alcalde que defiende la invasión rusa.

Para él, pequeños gestos como estos, si se repiten, pueden servir para que la ciudadanía rusa sea consciente de una realidad que no conocen.

"Queremos posicionar a Gijón en el lado correcto de la historia", ha defendido el portavoz 'forista', quien ha lamentado la "oportunidad perdida".

Ha llamado la atención, unido a ello, que hay ya muchas ciudades europeas que han suspendido hermanamientos con localidades rusas, e incluso con Novorossiysk. En algunos casos por las declaraciones del alcalde de esa ciudad.

Para Foro, anular el hermanamiento podía servir, al menos, de consuelo para los ucranianos que residen en Gijón y los que puedan venir.

Por su parte, la regidora gijonesa ha aprovechado para comunicar de que el Ayuntamiento ha recibido este pasado martes una carta de la alcaldesa de la ciudad polaca de Gdansk, enviada también a los patronos de la Fundación Princesa de Asturias, pidiendo ayuda para Ucrania. El Ayuntamiento va a intentar colaborar con ella para hacer llegar dinero, que es lo que piden, para Ucrania, a través de esta ciudad polaca.