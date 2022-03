Un guaje con mucho “flow”

Mael Pastor tiene 12 años y mucho “flow”. Lo suyo es el hip-hop. Lleva el ritmo en las venas y lo dejó claro este fin de semana en el País Vasco. Apenas lleva un año recibiendo clases de baile en Gijón, pero es suficiente para ganar el primer premio en categoría junior en el Gipuzkoa Dance Contest, un importante concurso nacional de danza urbana. ¿Se puso nervioso? Sí, pero la explicación de lo que hizo para afrontar la prueba resume su carácter. “Tenía nervios, pero los convertí en fuerzas para hacerlo mejor”, dice.

Aunque apenas es un recién llegado a la adolescencia, lleva ya muchos años bailando. Básicamente, desde que usaba pañales. No es una exageración. Lo cuenta su madre, Blanca Fernández, que es bailarina de improvisación y está en una compañía de la ciudad. “Desde que era muy pequeño se empezó a fijar en el break-dance. Siempre bailó con nosotros en el salón. Es el típico niño que se pone a bailar en todas partes”, explica.

Pero nunca quiso ir a clases. Prefería ir a su ritmo, pasarse los inviernos en casa, mientras afuera llovía, bailando sin parar. “Le poníamos en el salón un cuadrado con cinta aislante, como si fuera un escenario, y ahí se pasaba las tardes bailando”, relata Fernández. La pandemia, claro, lo cambió todo. Tras pasar las horas muertas, se dio cuenta de que bailar era su gran pasión. Así que se decidió a apuntarse a una academia.

Fue a probar a la escuela Niki Dance, que lleva la bailarina rusa Olga Potylitsyna, nacida en Siberia, pero ahora viviendo en Gijón. Aunque esa es otra historia. “Hizo la prueba y se quedaron sorprendidos por su naturalidad. Le dijeron que tenía que quedarse y ahora se siente súper cómodo con sus compañeras”, dice la madre, tan orgullosa de su hijo como su padre, Diego.

Una cosa llevó a la otra y al final se lanzó a competir. El Gipuzkoa Dance Contest se celebró el pasado sábado en Orio, una localidad a 20 kilómetros en coche de San Sebastián. La edición de este fin de semana era especial, porque era la décima (el año pasado, por la pandemia, no se celebró). La de Orio era la primera vez de Mael Pastor en un concurso. Y lo suyo fue llegar y besar el santo. Se hizo con un diploma que le acredita como vencedor y una medalla de oro que lleva con orgullo porque se enfrentó a bailarines que le superaban ampliamente en edad. “Cuando se enteró de que había ganado pegó un salto de alegría. No se lo esperaba para nada. Él es muy poco competitivo para estas cosas. Aún conserva la inocencia”, relata la madre.

Ganar, claro, le puso contento. “Sentí felicidad. Había gente muy buena, así que no me esperaba que fuera a ganar”, dice el chico, al que en su instituto, el Emilio Alarcos de Moreda, le han llovido las enhorabuenas. En su academia también ha recibido muchas felicitaciones. “Se alegraron mucho. Todo el mundo me dijo que me lo merecía”, asegura, sin darse un ápice de importancia, el pequeño.

Ahora, Mael Pastor no se plantea mucho más allá que seguir disfrutando de su pasión. “De mayor me gustaría ser profesor, y si no ganarme la vida como músico o como bailarín”, explica. Aparte de ser un consumado bailarín, también toca el bajo. Recientemente, sus padres le han regalado un micrófono. “Le encanta todo lo que tiene que ver con danzas urbanas. Con el micro está todo el día cantando hip-hop. También es muy aficionado a las batallas de gallos”, puntualiza Blanca Fernández. Lo de la música está claro que lo lleva en las venas, porque además del hip-hop también toca el bajo.

Fuera de todo lo que tiene que ver con la música, a Pastor le chiflan los deportes. Es un gran aficionado del baloncesto y del fútbol. Pero sobre todo le gusta patinar. Lo que tiene de ritmo, lo tiene de equilibrio, porque su modalidad favorita es el skate. “Es de las cosas que más me gustan”, dice, nada más llegar ayer del colegio. Un guaje gijonés que tiene mucho “flow”.