Pineda asume que habrá que dar dinero a las empresas municipales

“Habrá que ver en unos meses como evolucionan las cuentas de las empresas y si son necesarias aportaciones adicionales pero sí, probablemente sí, a Emulsa y a alguna más”. Ese es el escenario que se planteaba ayer la concejala de Hacienda, la socialista Marina Pineda, tras el negativo cierre de las cuentas de 2021 en las tres grandes empresas del Ayuntamiento. Emulsa perdió 3,2 millones, EMA tuvo unas pérdidas de sólo 135.000 euros pero que casi suponen un hito histórico en una sociedad marcada por sus beneficios y Emtusa completó el ejercicio con 323 euros de beneficio pero es que ya había recibido una aportación extraordinaria del Ayuntamiento de 3,3 millones. Por ahora todas las empresas municipales tienen capacidad para afrontar esas perdidas con sus reservas pero si las cosas se siguen torciendo el recurso son los dineros del Ayuntamiento, el socio único.

Las pérdidas de ingresos por el covid y el aumento de gastos por lo mismo son la justificación de esas pérdidas. Pero Marina Pineda quiso ir más allá y reabrir el debate de la necesidad de subir tarifas y tasas para garantizar la viabilidad de las empresas del Grupo Ayuntamiento. “Queremos unas empresas públicas que den servicios de calidad y cada vez más servicios pero con la tarifas congeladas. Si se siguen congelando no se a donde vamos a llegar. Emulsa ha aumentado servicios y redoblado otros, como la limpieza en los colegios, por el covid con sus tarifas congeladas. La cuadratura del círculo es imposible”, sentenció la concejala en un reproche a la oposición municipal que no avaló las propuestas de subida en el debate para la última aprobación de las ordenanzas fiscales.

El presente es complicado y el futuro nada esperanzador. La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) lleva en una situación más que complicada desde 2020. La pandemia le hizo perder ocho millones de viajeros de golpe y aunque el año pasado consiguió recuperar dos el proceso está siendo lento y complejo. Las cifras de usuarios están muy lejos de lo habitual antes de la pandemia y eso significa unas pérdida de ingresos pese a que se haya subido el autobús este año. “Emtusa, además, está particularmente castigada por la subida del combustible”, recordaba Pineda por si no fueran suficientes problemas. Las subvenciones del Ayuntamiento a Emtusa ya están en los 14 millones.

Las necesidades de contratar personal para el refuerzo de las limpiezas por el covid y la pérdida de ingresos por la decisión municipal –que también afecta a las cuentas de la Empresa Municipal de Aguas– de bonificar las facturas a comerciantes, hosteleros y otros sectores de la economía local castigados por el covid justifican las pérdidas en la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano. “Por ahora puede hacerles frente con sus reservas pero en el caso de Emulsa son reservas que estaban destinadas a inversiones”, matizó la concejala de Hacienda. Así que lo que se gaste por un lado no se podrá gastar por el otro. Y si todo falla será necesario transferir dinero del Ayuntamiento, que acaba de liquidar su presupuesto de 2021 con 17 millones de remanente libre que, en principio, tenían otros destinos. Por ejemplo, cubrir la parte de cofinanciación local de los proyectos europeos. La EMA, que no necesita desde hace tiempo aportaciones municipales, no tiene problemas para asumir ese desajuste menor.

La formulación de las cuentas de esas tres empresas tendrá lugar en consejos de administración convocados para el día 21. Ayer lo hicieron los consejos de Divertia y Gijón Impulsa, que cerraron en positivo con unos ajustados 4.300 y 16.800 euros, respectivamente. No hubo problemas.