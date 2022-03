La madre de una de las víctimas del gijonés que abusó de dos menores en una biblioteca "Mi hija no quería ponerse más el uniforme"

Arrinconó a dos chicas, de 13 y 14 años, y les realizó tocamientos por debajo de la falda del uniforme escolar. Por estos hechos, que acontecieron en marzo de 2019 en la biblioteca Jovellanos, un varón 44 años aceptó ayer dos años de prisión por sendos delitos de abuso sexual, uno por cada niña, tras reconocer los hechos. Tampoco podrá acercarse a menos de 200 metros a ellas ni a su colegio ni comunicarse por ninguna vía durante seis años. En principio, eludirá el ingreso en prisión si cumple las medidas acordadas y si se somete a tratamiento para la enfermedad mental que padece. En el caso concurre la atenuante de alteración mental. “Mi hija tuvo con dormir conmigo varios días. No se quería volver a ponerse de nuevo el uniforme”, relató ayer a LA NUEVA ESPAÑA la madre de una de las víctimas.

Los hechos tuvieron lugar el 19 de marzo, sobre las 19.00 horas, hace ahora tres años. Según apunta la Fiscalía, las dos chicas se encontraban en la zona infantil de la biblioteca pública cuando este hombre, desde la zona de adultos, trató de entablar conversación. Les sonrió, les guiñó un ojo y les preguntó qué hacían con el móvil. La madre de la menor afirmó que la cosa fue más grave. “Les tiró besos y se manoseó. Le intentaron sacar una foto para ver si se cohibía y nada. Les preguntó que si estaban solas y les dijo que se fueran juntos a dar una vuelta”, afirmó, con entereza, esta mujer, que llegó a cruzarse con el autor de los hechos en los pasillos del Palacio de Justicia de Gijón.

Según la madre, tras ese primer encontronazo, las dos pequeñas salieron a la calle y en un momento dado decidieron volver a entrar en la biblioteca, esperando que este hombre ya se hubiera marchado. No fue así, porque acabó por localizarlas y sometiéndolas a tocamientos. La Fiscalía sostiene que “las acarició a ambas en las piernas, por debajo de la falda, pasando las manos de las rodillas a las ingles”. Tras esto, el relato del Ministerio Público señala que las dos chicas se fueron rápidamente del lugar y que llamaron a sus padres. Este organismo afirma también que, a consecuencia de los hechos, ninguna de las dos sufrió lesiones físicas, ni psíquicas, ni tienen secuelas.

La madre de una de las afectadas relata lo que pasó a continuación. “Fue la amiga la que llamó, porque mi hija tiene asma y sufrió un ataque. Tuvimos que ir al centro de salud a que le pusieran oxígeno. Del susto que tenía no podía ni respirar. Fue al día siguiente cuando denunciamos en la comisaría. Las niñas le identificaron muy rápidamente porque vestía de forma muy característica para ir a una biblioteca. Al parecer iba vestido con ropas de cuero y cadenas”, explicó la mujer.

Aunque la Fiscalía sostiene que no hay secuelas ni físicas ni mentales, ello no significa que las menores no pasaran apuros en las semanas siguientes. “A las niñas les ha costado. Mi hija no se quería volver ponerse el uniforme. Es una niña grande y tuvo que dormir conmigo varias noches. Tiene una hermana y tampoco quería salir a la calle. También tuvo que ir al psicólogo y así llevamos con este asunto ya tres años”, aseveró esta persona. “Al verlo ahora siento rabia e impotencia. De mi hija tiene una orden de alejamiento, pero no la tiene de otras niñas, ni tampoco de mi otra hija pequeña”, zanjó esta mujer. Las dos pequeñas estuvieron representadas por una letrada del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Cavasym).

Libertad vigilada

El acusado reconoció los hechos, constitutivos de dos delitos de abusos sexuales sobre menores de 16 años en grado de consumación. Aceptó un año de prisión por cada uno de los delitos, es decir, dos años. Además, tres años de prohibición de comunicación con ellas, o sea, seis en total y ocho, cuatro por cada delito, para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con menores. Se le impuso una orden de alejamiento de 200 metros y dos años de libertad vigilada. También deberá someterse a un programa formativo de educación sexual. Como atenuantes, además del mencionado de alteración mental, concurrió el de reparación del daño al haber pagado una indemnización a una de las menores. En concreto, a la que renunció a acciones civiles puesto que una de ellas sí lo hizo.