Las personas con movilidad reducida intensifican su lucha contra la tarjeta ORA

El cabreo de las personas con movilidad reducida por la nueva tarjeta para aparcar en la zona ORA no disminuye. Una tarjeta que costará 45 euros al año, 12 céntimos al día como remarcó ayer el Ayuntamiento, por un servicio que hasta la fecha era gratuito. “Si la cuantía es tan pequeña no entendemos por qué ahora se va a cobrar a un colectivo que tenemos un mayor gasto, un gasto que, según las circunstancias, va de los 3.000 a los 100.000 euros. Es un retroceso en derechos”, expresó ayer con enfado la presidenta de la Unión de Discapacitados de Asturias (UMA) y de Cocemfe en la región, Mónica Oviedo, que añadió que “lucharán hasta las últimas consecuencias” para evitar que esta medida salga adelante. La primera reivindicación será mañana a las 12.00 horas en la plaza Mayor con una concentración para pedir al gobierno local que dé marcha atrás.

La nueva tarjeta de la ora para personas con movilidad reducida es una medida contemplada en la ordenanza de Movilidad. El enfado en Mónica Oviedo viene no solo porque ahora el colectivo que representa vaya a tener que pagar por un servicio que hasta ahora era gratuito. Bastaba con presentar la Tarjeta para personas con movilidad reducida que emite el Principado. Sino con las formas que ha tenido el Ayuntamiento de comunicarlo, recordando que en la ciudad existen 671 plazas de aparcamiento reservado de uso exclusivo y gratuito para personas con movilidad reducida. “Estas plazas están porque lo marca la ley. No son zonas vip ni un privilegio, sino un derecho. Además, hay 3.000 tarjetas de personas con movilidad reducida así que no parecen tantas”, reflexionó Oviedo, que recordó que los colectivos que representa ya presentaron alegaciones. La nueva tarjeta de la ORA será obligatoria a partir del 1 de abril. Para conseguirla habrá que ir a la oficina de la Empresa Mixta de Tráfico, en el número 56 de la calle Ezcurdia. El horario es de lunes a viernes desde las 9.00 horas a las 13.00 horas.