Prioridad peatonal y zonas para jugar en la vía: el futuro de la avenida de la Costa

Los votos en contra de los tres partidos de la izquierda –PSOE, Podemos e IU– junto a la abstención de Ciudadanos ponían ayer freno en el Pleno a la propuesta de Vox de restablecer en todos los carriles de la avenida de la Costa la velocidad de 50 kilómetros a la hora, eliminando para ello el ciclocarril. Pero no fue el único jarro de agua fría que se llevaron Vox, PP y Foro en este asunto. El edil de Movilidad, Aurelio Martín, aprovechó para anunciar que el nuevo Plan de Movilidad plantea la conversión, a medio o largo plazo, de la avenida de la Costa en una calle residencial.

¿Y eso qué supone? Pues en la definición que se incluye en la ordenanza de movilidad se establece que es una calle de uso compartido con preferencia para el peatón, velocidad limitada a 20 kilómetros y donde están autorizados los juegos y deportes infantiles. Eso sería el futuro. El presente es que se queda como está. Martín asume que el cierre del Muro ha tenido incidencia en el tráfico de la avenida de la Costa pero niega la mayor de la oposición. “No hay un problema en la avenida de la Costa, no más que en la avenida de la Constitución. ¿Por qué no me piden medidas para la avenida de la Constitución?”, reprochó a quienes hablan de constantes atascos.

Sí habrá cambios a corto plazo en el aparcamiento de El Molinón. José Luis Fernández, edil de Seguridad Ciudadana, aseguró ayer que las restricciones de estacionamiento en la zona que se imponen cuando juega el Sporting se limitarán a partir de ahora al día del partido. Ahora empezaban 48 horas antes. Eso sí, el cambio no se hará efectivo hasta que no se ejecute la señalización de las zonas donde poder o no aparcar y se coloquen los carteles indicando los días y horas en los que el aparcamiento debe estar vacío.

Justo lo que pedía Foro en su proposición, que salió adelante por unanimidad. El portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, exigió un protocolo de seguridad claro y, sobre todo, menos restrictivo ya que el actual afecta muy negativamente a los propietarios de los establecimientos que hay en los bajos de El Molinón. Denuncia que no sólo se limitaba el aparcamiento, también a la circulación por toda esa zona. Desde el gobierno se recordó que se está en nivel 4 antiterrorista y los protocolos de violencia en el deporte para justificar esos controles en la zona de El Molinón y se matizó que el tráfico solo se corta hora y media antes del partido en parte de Torcuato Fernández-Miranda y Luis Adaro.

Foro también llevó al Pleno, aunque en este caso a través de su concejal Pelayo Barcia, una batería de medidas cuyo punto de partida era reconocer la incapacidad competencial de los controladores de la ORA para poner sanciones medioambientales, la consideración que dan a la normativa que prohíbe estacionar en zona ORA a partir del uno de abril a los coches sin distintivo ambiental. El único logro tras la votación independiente de los tres puntos de su propuesta fue que la Empresa Mixta de Tráfico deberá, a partir de ahora, incorporar la variable de coches denunciados por esa condición a sus estadísticas.