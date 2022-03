Así trabajan las unidades caninas de la Policía Local de Gijón y Bilbao: "El perro es nuestro compañero, nos protege"

Los pastores alemanes “Uzzo”, “Arak” y “Xon” son de los pocos del país que han sido entrenados para realizar tanto labores de patrulla como de hallazgo de drogas. Integran la Unidad Canina de la Policía Local de Gijón y, esta semana, tratan de enseñar a otros perros cómo hacer su trabajo. Estos otros peludos son compañeros de la Policía Local de Bilbao, que ha desplazado a tres agentes y dos perros hasta la ciudad interesados por el modelo de “perro policía dual”, hoy en día poco habitual, para mejorar su capacidad de rastreo de sustancias estupefacientes. Ambos cuerpos policiales, con buena relación desde hace años, empezaron a tomar contacto unas semanas antes de la pandemia para compartir experiencias en el adiestramiento de sus compañeros de cuatro patas, cuya ayuda es hoy en día “indispensable” para ambas plantillas. “El perro es tu compañero, te protege y es tu responsabilidad. Muchos agentes los adoptan cuando se jubilan”, asegura el inspector Santiago Sánchez, responsable de la Unidad Canina de Gijón.

La unidad local se fundó formalmente en 1989 –es una de las más antiguas de la Policía Local del país– y empezó a gestarse en 1987 por mediación del propio Sánchez y otros compañeros. Fue a raíz de la desesperada búsqueda –que acabó siendo infructuosa– del niño Germán Quintana en las inmediaciones del lago Enol, en Covadonga. Durante esos días, un fatal accidente de los equipos de rescate un helicóptero de la Ertzaina se estrelló y murieron en el acto sus siete ocupantes y los cuatro perros que les acompañaban. De la tragedia, los agentes de Gijón vieron la necesidad de tener su propio cuerpo canino. “Cuatro compañeros de la Policía Local y un bombero empezamos a hacer gestiones. Coincidió que el gobierno local estaba de acuerdo y conocía un club de amigos del pastor alemán, así que nos mandaron a un seminario y empezamos a formarnos”, explica. La unidad comenzó con cuatro perros y actualmente tiene seis, con el mismo número de agentes guía.

Los agentes no han dejado de aprender técnicas en adiestramiento desde entonces, y eso es lo que explica, a juicio de Sánchez, que la unidad gijonesa sirva ahora de ejemplo para otras comunidades. En la década de 1990 la plantilla perruna se adscribió a la por entonces recién creada Unidad de Policía de Barrio. En aquel momento, tres perros eran expertos en droga y otros tres en labores de salvamento. Cuando años después el Principado se encargó de buena parte de las labores de rescates, los perros policía se especializaron exclusivamente en droga, pero hoy en día se les considera duales por realizar labores de patrullaje como parte del equipo de Seguridad Ciudadana. “La mayoría de unidades tienen una especialidad asignada a cada perro. Explosivos, drogas, ataque. Nosotros quisimos que nuestros perros patrulla también pudiesen ser adiestrados en labores de olfato, y se logró. Esta dualidad es aún muy poco habitual, pero a nosotros nos funciona muy bien”, concreta Sánchez.

La unidad bilbaína, explica su oficial, José Miguel Linares, es un poco más numerosa: siete perros, dos cachorros y unos 30 agentes. Se creó en 1992. Su grupo acudió a Gijón con la idea de “perfeccionar” la capacidad de sus perros para dar con restos de drogas. En estos días, para ello, han hecho patrullajes conjuntos y sesiones de adiestramiento en grupo: “Funcionamos con perros belgas y alemanes, sobre todo. Son listos. El gran consejo es no intentar hablarles como a las personas, con frases, sino vincular una orden concreta a cada palabra”. Con un arnés que reza “polizia”, se han traído a Gijón a al cachorro año y medio “Kingdom” y a “Kaiser”, un veterano perro policía de ocho años.

La jubilación de estos agentes de cuatro patas se intenta que no se demore más allá de los 9 años. En Gijón la Policía Local se ha compinchado con dos asociaciones Héroes de 4 Patas y Adopta K9, para asegurarse de que sus viejos compañeros no caen en malas manos. “Muchos guías se los quedan, pero siempre nos aseguramos de que no se les va a explotar ni a usar para crianza. Es lo mínimo que podemos hacer por ellos, garantizar que puedan tener una buena jubilación”, razona Sánchez.