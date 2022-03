Carmen Nuevo acerca su “código poético” en “La casa iluminada”

“Este libro era muy necesario para mí, comencé con él hace diez años, pero cogió impulso durante la pandemia, y estoy satisfecha de haberlo acabado”. Carmen Nuevo presenta esta tarde a las 19.00 horas en el Antiguo Instituto su libro de poesía, “La casa iluminada”. “Es un libro de memoria individual, pero también compartida. Y como yo digo, en este libro se recoge mi código poético”, reflexiona.

En la presentación de esta tarde, Carmen Nuevo estará acompañada por Cristina Rudolph (poeta y cantante), Sandra Risueño (bailarina) y Luis Navarro (guitarrista y compositor). “Con esta poesía, por la forma expresiva, las metáforas y las imágenes, es la forma en la que mejor me realizo expresivamente”, confiesa la escritora.

“La casa iluminada” se abre con un epígrafe que señala un verso de Luis Rosales. “Hago un guiño a ‘La casa encendida’ de Rosales”, detalla Nuevo, en referencia al poeta de la generación del 36. Nuevo elige los versículos para dar forma a un texto poético que roza también la ficción. “Al final es un libro de creación. Puede haber anécdotas personales que se reflejan, pero no se puede confundir el yo lírico del libro con mi biografía”, puntualiza la poeta castrillonense.

La figura de Sylvia Plath, que la autora reconoce que le interesa, tiene su presencia también en este nuevo trabajo. “Plath está bastante presente en el libro y aludo a la relación con su padre”, reflexiona.

¿Y esa casa iluminada está vacía o habitada? “Es una pregunta muy recurrente que me han hecho ya varias veces”, sonríe Carmen Nuevo. “La casa iluminada es creación, pero me la imagino como una casa vacía, y tratando de hacer un juego literario, es una casa de mi más allá”, explica, para añadir a continuación: “Alguna vez me dijeron que mi poesía era un poco gótica, con casas encantadas, gente que no se sabe si está viva o muerte”.

“La casa iluminada” es la última colección de poemas de Carmen Nuevo, en la que muestra su identidad poética, y cierra una etapa que comenzó hace una década con los primeros versos.