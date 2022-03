Los feriantes pactan con orquestas un plan B a la Semana Negra

Los feriantes asturianos trabajan en paralelo en una nueva edición de “La Semanona”, la iniciativa con la que el verano pasado se instalaron en Naval Gijón para poder trabajar en un verano en el que la Semana Negra se trasladó al Puerto Deportivo, para asegurarse que también este año podrán tener un acto central en la ciudad. Mientras arrancan las negociaciones con el festival de literatura negra, este año encalladas porque los feriantes marcan como exigencias dotarles de un recinto para autocaravanas con agua y luz y una adecuación de los terrenos del viejo astillero, la Asociación de Industriales Feriantes de Asturias (Asinfeas) ya ha está perfilando un plan B que incluiría actuaciones de música en directo con la contratación de alguna orquesta. “Ya hemos hablado con ‘Grupo Tekila’, querríamos algo potente”, asegura Javier Rodríguez, de la junta directiva de la agrupación, que insiste en estar “dispuesto a hablar” con la Semana Negra.

Los feriantes explican que habían iniciado ya los contactos para repetir una edición similar a “La Semanona” dado que los organizadores de la cita literaria no les contactaban, si bien desde la Semana Negra aclaran que sí han intentado reunirse con ellos y que no se ha podido hasta ahora por problemas de agenda entre ambas partes. En cualquier caso, hasta nuevo aviso los de Asinfeas aseguran estar trabajando por dos frentes, porque no descartan regresar a la Semana Negra si se cumplen sus condiciones, pero quieren asegurarse un hueco en el verano gijonés y ya han preguntado por la disponibilidad de los propios astilleros, que es el recinto que habían ocupado el año pasado. Aclaran los feriantes que su cita de atracciones desvinculada del festival literario “funcionó muy bien”, y que creen que de tener que repetirse este año querrían “potenciarla” con la contratación de alguna orquesta que amenice la asistencia de usuarios más entrada la noche.

Como ya explicaron ayer en LA NUEVA ESPAÑA, los feriantes, “indignados” con que la Semana Negra haya anunciado su nueva edición dando por hecho que habrá atracciones, ponen dos grandes condiciones para participar. La primera de ellas es tener un recinto para las autocaravanas dotada de agua y luz. “Las caravanas son nuestra casa, qué menos que nos permitan poder lavarnos por las mañanas y vivir dignamente”, justifica Rodríguez. La segunda, “adecentar” en parte los caminos de Naval Gijón, ahora mismo “llenos de tierra” y por tramos “intransitables”. “Todo el gremio nos conocemos entre nosotros y todos entendemos que lo que pedimos es lo mínimo, aunque puede que tengamos alguna otra petición que tenemos que consensuar estos días”, adelanta el feriante, que ya contaba con, en caso de tener que recurrir a “La Semanona” de nuevo, proponerle al Ayuntamiento que fuesen los propios feriantes los que se encargasen de asfaltar algunos tramos de los astilleros: “La zona podría ser mucho más atractiva”.

Ambas partes, sin embargo, confían comenzar pronto las negociaciones y poder celebrar una Semana Negra al uso –se celebrará entre los días 8 y 17 de julio–, aunque según Rodríguez las reuniones no podrán convocarse antes de la semana que viene por cuestión de agenda. El festival literario sí confía en celebrar una Semana Negra casi de la vieja normalidad, con atracciones y en su habitual sede de Naval Gijón –tal y como había adelantado este diario–, y con la única limitación de no poder realizar conciertos y tener que posponer, un año más, el tradicional “Tren negro” para el recibimiento de autores invitados.