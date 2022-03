Salud quiere iniciar las citas a crónicos en abril y cerrar seis centros por las tardes

Cerrar la atención vespertina en seis de los once centros que había por la tarde antes de la pandemia a cambio de implantar unas dos consultas semanales priorizando la atención de pacientes crónicos a partir de, si todo va bien, el mes que viene. Esta es la hoja de ruta definitiva de la Consejería de Salud, que apuraba los plazos para una remodelación de la atención primaria de la ciudad que debía configurarse este mes para poder aspirar a fondos estatales y que, tras la última reunión de ayer con sanitarios y vecinos, parece que saldrá adelante pese a las ligeras reticencias por ambas partes, que temen que las nuevas consultas a crónicos se vean limitadas por la falta de personal. Salud, de hecho, hablaba ayer de iniciar esta remodelación el mes que viene, un plazo que los médicos de familia ven “muy complicado”. Todas las partes, no obstante, concuerdan en la idea de que una remodelación similar a la propuesta era “necesaria”, y han pactado con el Principado crear un “periodo de evaluación” de unos dos meses para que usuarios y sanitarios puedan concretar posibles modificaciones.

Los vecinos empiezan a sospechar que la promesa de que el cierre de centros de salud por las tardes se compensaría con citas vespertinas para pacientes crónicos acabe arrancando a medio gas por tratarse de un servicio que dependerá de los médicos que se ofrezcan a realizarlo. “Eso de la voluntariedad no nos acaba de convencer. La última vez nos hablaban de tres consultas semanales por centro y ahora ya se habla de dos. Al ser voluntario, además, se acabaría dando el caso de que unos pacientes sí podrían ver a su médico por las tardes y otros no, y no parece justo”, valoró Manuel Cañete, líder de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV).

Los médicos, representados ayer por varios coordinadores de centros de salud, muestran la misma duda en cuanto a la falta de personal, porque señalan que “el cansancio general” de la plantilla complica que una mayoría vaya a querer asumir más guardias mensuales. “Muchos compañeros prefieren descansar a cobrar algo más al mes”, aclaran los profesionales, aunque reconocen que la idea del Sespa –transmitida ayer por su propia gerente, Concepción Saavedra–, tiene su encaje: la sobrecarga actual a la atención primaria hace que muchos médicos de familia estén haciendo excesos de jornada, así que esas horas de más podrían “reagruparse” en unas dos consultas vespertinas por médico y mes. Otra cosa es que los médicos quieran sacrificar más tardes para paliar esta sobrecarga de trabajo. “Nos han dicho que habrá escasez de médicos hasta 2035”, completan sanitarios presentes ayer en la reunión.

De esta forma, el plan previsto es cerrar definitivamente seis de los centros que abrían por las tardes antes de la pandemia (Contrueces, Perchera, Laviada, El Natahoyo, Severo Ochoa y El Coto), así como mantener los de Parque-Somió, Puerta de la Villa, El Llano y La Calzada y reabrir Montevil. A cambio, dos refuerzos: consultas por las tardes para pacientes crónicos complejos y un plan de mejoras para que los centros tengan puntos de observación y más capacidad diagnóstica, entre otros.