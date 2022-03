“Va a terminar el mandato y en cuanto al modelo de participación no se ha hecho nada”

Manuel Cañete Pantoja (Mieres, 1960) continuará otros dos años más como presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV). Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el actual líder vecinal tenía la intención de continuar y revalidará el cargo el próximo lunes en una asamblea que se celebrará a las 18.30 horas. Cañete repasa los retos que afronta el colectivo vecinal en esta nueva etapa.

–Seguirá al frente de la FAV. ¿Mantiene el mismo equipo?

–Cuando al llegar las elecciones planteamos la opción de continuar o no, lo que tenía claro era que había que continuar con el equipo que había ahora mismo. Dar continuidad a este modelo que, hasta la fecha, ha sido productivo. Básicamente, salvo una compañera, que, por situación personal, no puede, todos me han dicho que siguen. Nos hemos puesto a buscar a nuevas personas para integrarlas. En ello estamos, habrá caras nuevas y queremos sumar más en este proceso.

–¿Qué retos se marcan en los próximos dos años?

–Hablar de la ciudad medioambientalmente sostenible y de ayudas europeas. En esa línea hemos puesto en marcha la comisión medioambiental. Pero también queremos hablar de otra serie de cosas. Vamos a hablar de la cultura de Gijón, que está también en el debate. Vamos a empezar a llevar la cultura a los barrios y hacerlos partícipes. Saber qué es lo que queremos en Tabacalera y ver cómo podemos democratizar la cultura. Intentaremos organizar, si no es este año el próximo, unas jornadas para hablar de la ciudad futura de Gijón.

–El hecho de que solo hubiera una candidatura, ¿es positivo o negativo?

–Para mí, lo negativo sería que hubiera distintas candidaturas. Eso indicaría que hay diferencias de pensamiento o de modelo de trabajo en la Federación. No es el caso. Que no haya otras candidaturas significa que vamos todos a una. Cada uno tiene sus particularidades, pero hay una cohesión que tenemos ya desde hace un tiempo. Es algo que se ve ahora mismo. Se han sumado más asociaciones. Ahora, mismo somos 30 entidades vecinales. Además, esta candidatura está avalada por 27 de las asociaciones y las tres que faltan, algunas de ellas, es porque no pudimos contactar con ellas. Eso habla de la cohesión que hay en el movimiento vecinal.

–Prosiga.

–La Federación, salvo en un momento concreto y que ya hemos superado, nunca tuvo diferentes candidaturas. El tema es buscar gente que se implique. Por eso insistimos mucho en nuestro modelo, el de las comisiones de trabajo. La intención es poner en marcha nuevas comisiones y es donde se incorporará gente.

–¿Hay relevo en el movimiento vecinal?

–Sí, lo está habiendo ya. No tanto en los cargos, sino en las formas de trabajar. Cada asociación se está adaptando a sus circunstancias. Poco a poco hay cambios. La gente joven no dispone del tiempo que disponemos los más mayores. No hay que minusvalorar la aportación de los más veteranos. Su lucidez es tremenda y llevan muchos años. Son gente respetada en los barrios y tener conexión con ellos es fundamental. Los jóvenes traen otras visiones que hay que tener en cuenta.

–Hay quien dice que son como el séptimo partido de la corporación. ¿Qué tal la relación con el gobierno local?

–La Alcaldesa acierta cuando dice que el movimiento vecinal es muy importante. Es un revulsivo y pulsa el sentimiento de ciudad. Si no existiera habría que inventarlo. Es así de simple. Ni somos más, ni menos, somos parte del entramado social y participativo. Las ciudades actuales no tendrían sentido sin las asociaciones de vecinos. Y eso es independiente de la representación democrática e institucional. Ellos están para gobernar, pero tiene que haber un Pepito Grillo que no son solo las asociaciones de vecinos. Eso es el acicate del cambio y el desarrollo.

–Menciona a la Alcaldesa, con quien tuvo sus más y sus menos. ¿Qué tal las relaciones?

–Creo que para ella y para mí empezamos en una situación nueva. Llega al poder en el verano del 2019 y yo, aunque llevaba años, estaba recién aterrizado en la Federación. Creo que entró muy fuerte y desconociendo todo el entramado del movimiento vecinal. Hubo medidas poco afortunadas, como cargarse mesas que estaban en marcha como el Observatorio de la playa de San Lorenzo. Y otras declaraciones puntuales que hizo.

–Pero ahora están mejor.

–Sí, poco a poco las relaciones se han ido normalizando. Están institucionalizadas. Las veces que me he encontrado con ella, que no han sido tantas, han sido productivas. Al menos nos decimos las cosas con tranquilidad. Y eso ya es mucho.

–Una de las cosas que se tendrán que decir es la reforma del modelo de participación. ¿Hay avances?

–Voy a ser rotundo. Cuando no quieres hacer algo te inventas una historia y te agarras a un carro y ya está. Hay procesos del modelo de participación que ya se podrían haber avanzado en ello si hubiera voluntad. Pusimos documentos encima de la mesa. Quiero recalcar que la Federación de vecinos abandonó los Consejos de distritos y los modelos de participación porque los veíamos obsoletos y vacíos de contenido. Nos fuimos con un gobierno de Foro, con Carmen Moriyón.

–¿Qué quiere decir?

–Pues que el problema es que esa situación no se ha revertido. Habrán cambiado las formas. No digo que no haya comunicación, pero también la había antes. Lo cierto es que es un trabajo que nos queda por hacer. No hay junta directiva en que no salga a relucir cómo están las obras y lo complejo que es relacionarse con algún concejal o concejala. Eso está en el día a día de nuestros debates en la Federación. Lamento que no se haya avanzado cuando es un punto que está en los 88 puntos del acuerdo del gobierno del PSOE e Izquierda Unida. Y eso que en teoría son fuerzas progresistas que están en esta misma misión del modelo de participación. Pero ahí seguimos. Va a acabar el mandato y no tenemos absolutamente nada.

–¿Seguirán entonces en los distritos?

–Es una decisión que tiene que tomar la Federación. Se tomará si seguimos viendo que no se produce ningún cambio. No es un tema que se vaya a proponer mañana. Lo que está claro es que la pandemia ha retrasado mucho porque a priorizado otras cosas. También para nosotros, pero es un tema que tenemos que replantearnos. No se puede estar todo el tiempo hablando de lo que se va a hacer y de la Agenda 2030 y que nos de el 2026 que es lo que va a ocurrir.