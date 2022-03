Los vecinos de El Coto temen retrasos en la obra de Calderón de la Barca: “No estará antes del verano”

Cuenta Jacinto Rodríguez que como no le gustaba demasiado vivir en Irún, decidió mudarse a Gijón. Dice que lleva viviendo en la calle Calderón de la Barca desde 1969 y que eligió esta vía porque, de aquella, la zona le encantó. Muchos años después, a él y a otros muchos vecinos, les dejó de gustar tanto su calle. Por eso, en marzo de 2021 emprendieron una protesta para intentar cambiar las cosas. Colgaron banderas rojas de los balcones para exigir una reforma. Una reforma, que, tras mucho debate, comenzó por fin el pasado 3 de diciembre.

Ahora, que ya han pasado algo más de cuatro meses, la mitad de los ocho que hay de plazo de ejecución, son varios vecinos los que empiezan a levantar la ceja. Vaticinan retrasos. “Viendo cómo van los trabajos se van a alargar más de lo esperado”, aseguran varios residentes.

Este temor, es, por ahora, un murmullo a pie de calle. Esta obra está tasada en 1,1 millones y es una de las más ambiciosas que el gobierno local está emprendiendo en el barrio. No solo se trata de una reforma completa para ampliar el espacio para los peatones, sino que bajo el asfalto habrá un sistema para aprovechar el agua de lluvia. La firma responsable de los trabajos es Cotodisa, de Madrid. Las excavadoras entraron en Calderón de la Barca a primeros de diciembre. O sea, que les pilló el puente de El Pilar y posteriormente las vacaciones de Navidad. Malas fechas.

No obstante, desde el gobierno local llaman a la calma. A ello se refiere el concejal de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, Olmo Ron. “Las primeras semanas fueron algo más lentas por las fechas, pero entendemos que ahora el ritmo es el correcto”, explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA. “En esas fechas los ritmos no suelen ser muy altos, pero ahora entendemos que es el adecuado. Eso sí, hay que tener en cuenta la crisis de los materiales y los suministros, que se ve acentuada ahora por la huelga de transportistas”, recuerda Ron.

Volviendo a pie de calle, Juan Martínez es presidente de una de las comunidades que fue más activa en la protesta de la cuelga de banderas rojas. Como Jacinto Rodríguez, Martínez considera que el ritmo no es el adecuado. “Solo hay que ver todo lo que falta y cómo va la obra. No sé de quién será la culpa, pero no creo que esté lista para antes del verano”, asevera. “Ese no es el problema, el problema es que no quede como se espera”, reflexiona este vecino.

Hay comerciantes en la vía que comparten el punto de vista de los residentes. Uno de ellos es Daniel García, que regenta un taller de coches. Él es aún más pesimista. “Se irá para más allá del verano, porque es una obra con mucha canalización”, asegura. “La culpa no es de los trabajadores. Lo veo día a día que ellos se están dando caña, pero creo que el Ayuntamiento debe estar metiendo baza cada cinco minutos”, apunta un empresario, que teme que, con la reforma, se vayan a perder plazas de aparcamiento.

A pesar de esta postura, y según confirma el propio Olmo Ron, el proyecto avanza según lo pautado. Sin cambios. “El único cambio que se hizo fue el de arbolado, nada más”, remarca el edil. Ron confirma también que Cotodisa no ha comunicado por los cauces oficiales que necesite más tiempo para llevar a cabo la actuación. De ser así, esta tendría que comunicarlo al Ayuntamiento y esgrimir una causa justificada Una justificación que el servicio técnico municipal tendría que valorar si procede o no, so pena de sanción económica.

En lo que todos los vecinos coinciden es en lo necesarios que eran estos trabajos. En eso y en que se toman con paciencia los ruidos y molestias que todas las obras generan. “Al final para hacer una tortilla tienes que romper huevos”, explica, castizo, Jacinto Rodríguez. “Era evidente que estos trabajos eran muy necesarios”, postula, por su parte, Juan Martínez, que, como el resto de los residentes confían en más pronto que tarde estrenar una calle amplia y moderna.