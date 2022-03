Las personas con movilidad reducida claman contra la ORA: “Nos quitan derechos”

Decenas de manifestantes se concentraron ayer en la plaza Mayor de Gijón para reclamar que se restablezca la exención de pagar por aparcar en zona ORA para las personas con movilidad reducida, que durante los últimos veinte años pudieron aparcar gratuitamente en la zona azul y que a partir del mes de abril tendrán que sacar tique o adquirir una tarjeta con un coste anual de 45 euros, algo que la Unión de Discapacitados de Asturias considera un retroceso este cambio. “La discapacidad, y muy especialmente la movilidad reducida, no nos permite decidir si queremos desplazarnos caminando, en bicicleta, en patinete o en transporte público pues, aunque lo deseáramos, no podemos hacerlo y para movernos lo hemos de hacer en vehículo privado como conductor o pasajero, o en taxi, o en furgoneta adaptada”, señaló ayer Mónica Oviedo, portavoz de la asociación, durante la concentración.

Oviedo contrapuso la medida incluida en la ordenanza de movilidad con que el Ayuntamiento diga “que apuesta por una nueva movilidad comprometida con la inclusión social y la accesibilidad universal”. Y recalcó que las personas con discapacidad soportan unos gastos anuales superiores entre 3.000 y 100.000 euros (cuando necesitan cambiar su vivienda) respecto a quienes que no padecen sus circunstancias, por lo que cuestionan que se retiren beneficios como la exención de pagar la ORA.

Ante el argumento municipal de que existe fraude en el uso de tarjetas para personas de movilidad reducida, los manifestantes consideran que no se puede hacer pagar a justos por pecadores. La solución debería ser, en palabras de Mónica Oviedo, “una vigilancia y control exhaustivo por parte de la Policía Local y sancionar con multa y retirada de grúa y de tarjeta al que no cumple las normas”, además de campañas de sensibilización.

Con 3.000 personas con movilidad reducida en Gijón, Mónica Oviedo echa cuentas y concluye que, a 45 euros por tarjeta, “el Ayuntamiento va a ingresar 135.000 euros, que al menos esperamos que si no da marcha atrás, se destinen a la eliminación de barreras”.

Gijón será a partir del 1 de abril la única gran ciudad de Asturias en la que los personas con movilidad reducida paguen la ORA, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. En urbes con mayores problemas de estacionamiento, como Madrid o Barcelona, se permite incluso a este colectivo aparcar en las zonas de carga y descarga y además, en esta última, también pueden estacionar en zonas peatonales.

Los manifestantes corearon eslóganes como “por la movilidad, ordenanza marcha atrás”. Entre los que ayer se concentraron indignados en la plaza Mayor, la presidenta de la asociación de paralíticos cerebrales Aspace, Maribel Pacheco con su hijo Adrián Rodríguez, quien señaló que sólo “las plazas reservadas son absolutamente insuficientes en Gijón, por lo que tenemos que usar mucho la ORA, porque no podemos llegar a todos los sitios en transporte adaptado público”, agregando que “una ciudad gobernada por la izquierda debería de proteger a los colectivos más vulnerables, en vez de quitarles derechos”.

Raúl Díaz Prendes, que necesita silla de ruedas, opina que “es una decisión poco acertada; da la impresión de que las Koplowitz presionaron al Ayuntamiento, no se entiende de otra manera”. Sucelina Fernández González, en la misma situación, apunta que para acercarse a El Muro o ir aL médico, necesita que la lleven en coche “que no es un lujo, si no una necesidad; lo que ya teníamos no nos lo pueden quitar”, añade respecto a la exención de la ORA.

Javier Trulli, señala pregunta si la decisión municipal “¿es una forma de ayudar a los más vulnerables?”. Considera que es un perjuicio más para el colectivo al que se añade que muchas de las plazas reservadas para el mismo “no cumplen con las medidas estándar”.

En la concentración participaron representantes de todos los grupos políticos de la oposición municipal. El edil Pelayo Barcia anunció al término de la protesta que “viendo que Podemos y Ciudadanos, a pesar de que apoyaron la Ordenanza de Movilidad, se han unido hoy a la manifestación, desde Foro Asturias plantearemos una proposición normativa conjunta que derogue esta norma”.