Los piragüistas cargan contra el plan del Piles: “Hace imposible el deporte en Gijón”

El plan de renaturalización del río Piles que contempla eliminar el anillo navegable –una medida adelantada por LA NUEVA ESPAÑA en el mes de mayo– y cualquier tipo de azud para retener el agua, aunque colocará pantalanes para piraguas junto a El Molinón para su uso con marea alta, “hace imposible el piragüismo en Gijón”, en opinión de Miguel Gallo, presidente de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias.

El federativo mostró su “rechazo total” al proyecto municipal. Además, considera que eliminar el anillo navegable tendrá un “efecto dominó”; un impacto directo sobre la cantera de este deporte en Asturias que perjudicará también a los piragüistas de competición, al saturar el embalse de Trasona: “Irán a entrenar al centro de tecnificación de Trasona, que está pensado para primeros equipos y para el alto nivel y que no podemos masificarlo más; las canteras de los clubes deben permanecer en sus ciudades de origen”, señala el federativo.

Gallo añade que otras masas de agua, como el embalse de San Andrés de los Tacones no son realmente una alternativa, dado que “no hay ninguna instalación deportiva ahí, para que ese embalse se considerara instalación deportiva habría que dotarlo y pedir permisos”. Y advirtió de que desde que el anillo se cerró hace tres años bajaron las licencias federativas.

Por su parte, el presidente del comité organizador del descenso del Sella, José Manuel Feliz, añade que irá a más la pérdida de cantera con la eliminación de la instalación, algo que no podrá compensar en ninguna medida colocar pantalanes en El Molinón y ligar el deporte en el río a las mareas: “Eso es una chapuza, un remiendo para decir que se puede seguir haciendo piragüismo, cuando las mareas cambian cada seis horas y los niños tienen unos horarios para entrenar”. Señala que, además, existe el riesgo de que un niño pudiera acabar con su piragua en el mar en esas circunstancias y que los que quieran entrenar tendrán que acabar yendo a Trasona “con un gasto enorme en desplazamientos y pérdida de tiempo”. Feliz aboga por “depurar el Piles y el Peñafrancia” sin eliminar el anillo.

Alberto Estrada, vicepresidente del club Kayac Gijón, señala que el cierre hace tres años del anillo “prácticamente deshizo el club”, dándose de baja muchos de los socios. Aboga por compatibilizar la retención de agua con el saneamiento del río. Además, critica que no sólo se elimine la presa, si no también él vaya a rellenar el canal que une el Piles y el Peñafrancia, con lo que “el anillo no se va a poder usar ni con marea alta ni podrá dar marcha atrás a la decisión ningún futuro gobierno local”.

En cuanto a los vecinos, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Manuel Cañete, evitó entrar en el uso deportivo previsto en el proyecto para el río “pues va a depender de las mareas con lo cual está todo dicho”, pero se preguntó si es necesario modificar taludes, escolleras o la reubicación de edificios en Las Mestas. Además, considera que lo fundamental es atajar la contaminación del río.

Luis García, presidente vecinal de Viesques, califica de “divino” que se amplíe el bosque de ribera en el parque fluvial en diez metros a cada lado del cauce. Un cauce que el estudio prevé que lo amplíe de forma natural el río, tendiendo taludes que pueden llegar a afectar a puentes, por lo que se ampliará el de la Coría, puente que la asociación hace tiempo pedía mejorar.

Respecto a la eliminación del anillo navegable, Luis García es favorable a esa medida dado que “el agua tiene que fluir y el estancamiento supone un coste para toda la población” por el mantenimiento que requiere la instalación deportiva y por el agua estancada es fuente de contaminación, dice.

El presidente vecinal de La Guía, Paulino Tuñón, considera “un dislate fruto de intereses políticos difíciles de entender” culpar al anillo de la contaminación del río, recordando la relevancia deportiva de esta instalación, a la que dio su apoyo el olímpico Saúl Craviotto. Tuñón considera que el problema ambiental del Piles obedece a que “nunca se abordó con seriedad su saneamiento científico en profundidad”, a lo que se suma que no se limpian los lodos acumulados, algo que atribuye al “abandono por parte de las autoridades de la que no debe excluirse nuestro Ayuntamiento”.

Soledad Lafuente, presidenta de la Asociación Vecinal de Somió, señala que “veo bien que el río se limpie, porque está muy mal, pero entiendo que se puede hacer para que sea utilizable para los deportistas y estar en buenas condiciones para el resto”.