La buena temporada del oricio se ve amenazada por la escasez y los precios

De sabor, un año más los oricios están de categoría. Pero hasta este manjar se ha visto afectado por los tiempos que corren. Con la veda aún activa en Asturias –entró en vigor en 2016– la inmensa cantidad de erizos de mar que se consumen en Asturias proceden de Galicia y, en menor medida, del norte de Portugal. Esto tiene sus pros y sus contras. Entre las ventajas, está el sabor, pero entre los inconvenientes está el incremento de los precios y una escasez de producto que se está viendo acentuada por la huelga de transportistas. Todo ello puede empañar una temporada del oricio en Gijón que marcha a buen ritmo en lo que ha clientes se refiere. “El sabor es exquisito, pero cada vez cuesta más traerlos”, apuntan los expertos.

Partidarios no faltan. Es de Madrid, pero Antonio Fernández tiene mucho de Gijón. Cuenta este abogado de 55 años que se compra las camisas y los zapatos en la calle La Merced y que desde que probó los oricios siempre se escapa a la vera del Cantábrico a saborear este manjar. En lo que va de temporada, ya ha venido cuatro veces. Y siempre va al restaurante El Globo, donde si es temporada siempre tienen colgado el cartel de “Hay oricios”. La de ayer fue la quinta y no estaba solo. Se trajo a toda su familia a probar por vez primera el erizo de mar. “Si dios quiere, vendré una vez por semana antes de que acabe la temporada. Están exquisitos”, asegura con apetito este cliente.

Los expertos en oricios lanzan, eso sí, un aviso. Los precios están creciendo y cada vez se hace más complicado encontrar el producto. Lo explica, por ejemplo, Bernabé García, el dueño del restaurante El Globo, que tiene un conocimiento enciclopédico del producto. Y no solo a nivel culinario, sino mercantil. “De sabor están muy bien. Muy cargados. Son gallegos y de buceo, así que no hay fallo”, relata. “Eso sí, están viniendo caros y cada vez más escasos”, añade. “Galicia ahora mismo tiene el monopolio y está exportando mucho a Francia y a Italia. También están las conserveras, que envasan mucho y eso hace daño. Repercute en el precio. A Asturias están llegando un poco subidos”, concreta el hostelero. “En los últimos tiempos hubo bastante temporales, así que todo eso suma”, agrega.

Respecto a la afluencia de clientes el hostelero se muestra satisfecho. “Estamos contentos, pero ahora mismo hacemos malabares para traerlos porque cada vez es más complicado conseguirlos”, dice García, preocupado por lo que está sucediendo en España con la huelga de transportistas y en Europa con la guerra en Ucrania. “Parecía que ahora la gente estaba empezando a salir del bache psicológico y ahora pasa esto. La escasez no solo se está notando en los oricios. También se ve en el pescado, la carne, el marisco y hasta la leche”, finaliza.

La sidrería Ataúlfo es otro de los templos gastronómicos de la ciudad. Y por supuesto, también tiene oricios. Una nevera llena para ser más exactos. “Ahora la cosa está mejor, porque hubo una temporada en que no había. Y ya se sabe, que cuando no hay es cuanto más los pide la gente”, explica Ataúlfo Blanco, que, tras la pandemia, vuelve a tener su negocio de bote en bote. “Ya llevamos cosa de una semana que los tenemos todos los días”, añade. “La huelga de transportes influye, claro. Y eso que nos los traen en furgonetas y no en tráileres”, bromea Blanco, que, en cuanto al precio, discrepa de la posición de su compañero Bernabé García. “Estamos cobrando la docena a 25 euros y quedamos casi a pre. Casi no ganamos. Los sacamos por tenerlos. Es satisfacción personal y satisfacción para el cliente”, resume. De sabor, eso sí, coincide con el resto. “Buenísimos, un poco pequeños, pero buenísimos”, zanja.

Quien también tiene un conocimiento amplio sobre el mundo del oricio es Alejandro Fernández, el secretario de la Cofradía del Oricio de Gijón. Esta institución se fundó en el 2010 y desde entonces lleva haciendo bandera por la ciudad de uno de los platos más exclusivos de la gastronomía asturiana. “La temporada está funcionando bien, pero con matices. Los precios están haciendo que la gente cada vez más se lo piense a la hora de pedirlos porque ronda los 20 euros la docena de media”, apostilla. “Por ahora, no creo que vaya a haber problemas de captura, pero puede que lo haya con el transporte”, concreta Fernández con aún cinco semanas de temporada por delante, hasta el 30 de abril.