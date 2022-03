“Crearemos un turno de oficio específico para abusos sexuales y violencia de género”

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Javier Gómez Mendoza (Madrid, 1968) lleva casi tres décadas afincado en Asturias y en el Colegio de Procuradores de Gijón. Ahora, tras doce años al lado de su compañera Ana Belderraín García, que tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA optó poner fin a su etapa como decana tras tres mandatos, Gómez Mendoza ha decidido postularse para dar continuidad a un proyecto que cuenta con el respaldo de los compañeros de oficio. La digitalización del sistema judicial y acortar los plazos para cualquier gestión serán las prioridades pata Gómez Mendoza, que el próximo 1 de abril tomará las riendas como decano del Colegio de Procuradores de Gijón tras ocho años como vicedecano.

–¿Por qué ha decidido dar un paso hacia adelante?

–Llevaba ya doce años con Ana Belderraín, primero como secretario de la Junta, y los últimos ocho como vicedecano. Decidí dar el paso en el sentido de continuismo, seguir con el buen trabajo que se ha hecho en estos años, mantener los proyectos abiertos y afrontar los nuevos que vengan. Que haya una sola candidatura revela que los compañeros están contentos con el trabajo que se ha estado realizando hasta ahora desde el Colegio. Además, apenas habrá cambios en la Junta.

–¿Cuáles son los logros conseguidos durante la etapa en la que ha acompañado a Ana Belderraín?

–En primer lugar, la implantación del sistema Lexnet. Fue lo más difícil, porque no había los medios suficientes y se trabajó mucho para lograr adaptarnos a las nuevas tecnologías. No quedaba otra. También el cambio de sede judicial fue algo muy importante. Y, ahora, estamos esperando la llegada del sistema Acceda, que mejorará los trámites y la agilización de los tiempos, porque los procuradores podremos acceder directamente a todos los expedientes judiciales.

–Ese proceso paulatino de digitalización, ¿está dando mayor agilidad a la Justicia?

–Cuanto más ágil sea la Justicia más eficaz será. En eso estamos los procuradores, que somos los intermediaros entre los juzgados, los abogados y nuestros clientes.

–¿Por qué es imprescindible la labor de los procuradores?

–Porque somos quienes recibimos las notificaciones de los juzgados, y damos luego el cauce correspondiente a las mismas. Inmediatamente. Ahí ya vamos agilizando el sistema. Si no estuviésemos nosotros, el tiempo sería más extenso para cualquier trámite. De hecho, ahora, desde el Consejo General de Procuradores de España se está luchando para que nos concedan también la ejecución de las sentencias.

–¿Por qué?

–España es el único país de toda Europa en la que no hay esa figura específica para le ejecución de las sentencias. Estamos a la cola europea en el éxito de ejecución de las sentencias. Decía el otro día Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo, que se habían dejado de cobrar más de diez mil millones de euros por no ejecutar las sentencias. En eso estamos luchando, que nos den mejores herramientas digitales y que nos dejen a los procuradores llevar a cabo las ejecuciones de sentencia. Por ejemplo, llevar las notificaciones a los deudores, embargos, subastas, evaluar las medidas que se pueden hacer para dar agilidad y cobrar estas deudas...

–Entonces, ¿se podría aprovechar más la función de los procuradores?

–Claro. Esa función específica vendría mucho mejor para todo el mundo. Si lo hiciéramos nosotros se agilizaría todo y el cliente podría cobrar.

–¿Por qué la sociedad ha perdido su confianza en la Justicia?

–Un poco por todo lo que he mencionado. Mucha gente no logra cobrar las deudas, o bien porque el contrario es insolvente o bien porque hay fallos en el proceso. Y al final, tienes que pagar abogado, procurador... y a cambio no ha cobrado su deuda.

–¿Es cierto que la Justicia es solo para ricos?

–Tampoco eso. Hay turnos de oficio, cada vez con mayores peticiones, y se conceden más. Sobre todo es lenta. Algunos juzgados funcionan bien, con todo al día, y otros que no. Y en esos que no pues no puedes hacer nada.

–¿Hay coordinación con el Colegio de la Abogacía?

–Mucha. Vamos de la mano y tenemos muy buena relación con el decano, Benigno Villarejo. Dos hacen más fuerza que uno solo.

–¿Qué retos tiene por delante el Colegio de Procuradores de Gijón?

–Se están creando comisiones, sobre todo de abusos sexuales y violencia de género. Se va a establecer un turno de oficio específico para que los letrados tengan inmediatamente un procurador de oficio para asuntos de abusos sexuales. Eso estará en breve. Y también habrá una comisión para la violencia de género a nivel provincial en el que estarán todas las partes implicadas, desde los colegios de procuradores y de abogados hasta los jueces de violencia sobre la mujer, la Audiencia y la Policía, para ante cualquier problema poder mejorar la situación de las víctimas y que todo vaya más rápido. Habrá reuniones periódicas para dar más cobertura a la asistencia a las víctimas.

–¿Qué busca impulsar?

–Lograr una mayor comunicación y sintonía con los Letrados de la Administración de Justicia, porque saldrá beneficiado el ciudadano. Si ellos levantan el teléfono y avisan de un problema o duda igual se puede solucionar el problema en un momento, cuando ahora te mandan un escrito que puede tardar y dilatar el proceso. Todo enfocado a dar mayor agilidad.

–¿Se ha recuperado el ritmo en los juzgados de Gijón tras los dos años de pandemia?

–Todavía queda para volver al principio de la pandemia. El sistema se colapsó bastante y todavía no lo hemos puesto al día. Y luego, hay medidas como la solicitud de cita previa para casi todo que lo está retrasando mucho. Tanto para el ciudadano como para nosotros, que para hacer un trámite o un poder te dan cita previa. Estamos poniéndonos al día, pero falta.

–¿Lograrán por fin la desconexión digital que tanto reclaman los procuradores?

–Estamos luchando, porque es una situación totalmente necesaria. Nosotros estamos 24 horas al día, quitando Navidad, festivos y el mes de agosto... He visto a compañeros en el tanatorio, en el funeral de sus padres, con el portátil en el coche porque los plazos siguen corriendo. Es inaudito. En casos graves, como este que digo, es fundamental poder parar las notificaciones a los procuradores para que no corra el plazo.