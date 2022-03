Relevo generacional en el mítico Casa Manuela

Con la satisfacción del deber cumplido, y el reconocimiento de toda la clientela que estos días aprovechan para hacer una foto con él, el popular hostelero Eloy Pérez Iglesias pondrá este domingo fin a cuatro décadas al frente del emblemático restaurante Casa Manuela, en la Ruta de los Vinos desde 1939. “Son muchos recuerdos, pero afortunadamente siempre nos ha ido bien, con buena clientela y ahora me toca jubilarme. Han sido como familia, porque empecé con abuelos y ahora me retiro atendiendo a esos nietos que venían de niños”, resumen Eloy Pérez, natural de Recorba (Tineo) y afincado en Gijón desde 1973.

Eloy Pérez comenzó a dar sus primeros pasos en otros negocios míticos de la restauración local, como el Bellavista y el Riscal, hasta que llegó a Casa Manuela en 1981. “Siempre he estado en los fogones”, reconoce el hostelero, que durante estos años ha estado acompañado en cocinas por su mujer, Marta Mesa Soto, que también pondrá punto y final a su etapa entre delantales para disfrutar ahora de sus nietos. Dejan muchos recuerdos, y también innumerables elaboraciones, como el rape con marisco, la merluza a la sidra, las gambas a la gabardina, la ensaladilla rusa, arroces o los chuletones. “Siempre ha sido todo comida tradicional y casera, nunca nos ha dado por hacer inventos”, matiza Eloy Pérez.

Pero la jubilación del popular hostelero no significa ni mucho menos el cierre del negocio. Edgar Menéndez, que durante los últimos ocho años ha trabajado como encargado de la mano de Eloy Pérez tomará las riendas de un punto de encuentro en la Ruta de los Vinos que conoce a la perfección. “Vamos a seguir la misma línea de toda la vida, manteniendo el encanto y la antigüedad que tiene Casa Manuela”, explica Edgar Menéndez.

El joven hostelero ha compartido muchas horas de trabajo con su mentor, al que define como “una persona con experiencia y mucho mérito que siempre ha estado dedicada a la hostelería”. Comparten el trato amable y familiar con la clientela, los saludos y las confesiones con quienes paran por Casa Manuela, ya sea para sesión vermú, siempre muy concurrida, como para las comidas y las cenas. “Afortunadamente hay una clientela fija, familiar. Casi siempre son los mismos todos los días lo que vienen”, ensalza Menéndez.

Casa Manuela vivió los vaivenes de la Ruta de los Vinos, tras unos años de esplendor, que fueron decayendo en su día y que luego volvieron a florecer. El nuevo resurgir de la Ruta de los Vinos, con la peatonalización de la calle Begoña, revitalizó todo el entorno.

Los últimos dos años han sido duros para la hostelería por el azote de la pandemia sanitaria y las restricciones y cierres que motivó el coronavirus. Una etapa que coincidió con los últimos años de Eloy Pérez entre los fogones, pero como él mismo reconoce, esa familiaridad con los clientes, de tanto años, les ha permitido capear sin problemas la crisis. “Siempre trabajamos bastante, y aunque la hostelería es algo sacrificado, siempre hemos sido constantes. Quizás por eso la pandemia no me pilló nada descolocado, y aunque estuvimos cuatro meses cerramos afortunadamente no nos llevó por delante”, destaca Eloy Pérez, mientras realizaba ya preparativos en cocina para empezar con las cenas del sábado, las últimas que ha pasado entre fogones.

Hoy domingo volverá a abrir las puertas de Casa Manuela para compartir un último vermú y servir los últimos platos a sus comensales, que siempre “apostaron” por el servicio, la calidad y la comida que se encontraban en un local que ahora renueva su mismo espíritu.