El Pinzales hace bandera de la zona rural

Hoteles para los bichos, césped en lugar de hormigón, una huerta de la que salen berzas, arbeyos y frambuesas y, sobre todo, un rico entorno rural al que sacarle todo el partido del mundo. Así es el día a día en el colegio Pinzales, uno de los pocos centros escolares en las parroquias y el único que está en una zona esencialmente rural. Un centro que cuenta con apenas 41 alumnos, pero en el que hay cola para entrar y en el que la mayoría de los estudiantes son la de parroquia donde se asienta el colegio. Es decir, Cenero. “Estamos en un entorno privilegiado”, señala la directora, Pilar Jiménez.

La historia de Pilar Jiménez merece la pena contarla. Es de Toledo, aunque se pasó media vida en Madrid. Estuvo en un colegio de más de mil alumnos en la capital de España. Pero decidió pedir el traslado. Quiso venir a Asturias y puso de primera opción el colegio Pinzales. “Quería conocer lo que es estar en una escuela así”, cuenta la docente. Es la responsable del colegio desde el mes de septiembre. En el Pinzales, como en otros centros, trabajan en Educación Infantil por el sistema de proyectos. Están centrados en el arte, pero aprovechando el entorno. “Tratamos de desarrollar una metodología activa entre los niños y las familias”, reflexiona.

La cosa no pinta mal. El patio del Pinzales dista mucho de lo que es un patio de colegio de un centro de ciudad. Hay verde, toboganes, macetas y trampas para avispas asiáticas. La huerta es su proyecto estrella. La llevan los alumnos de educación infantil. Lucía Rodríguez es su profesora. Cuenta que empezaron con ellas desde enero y que ya está dando sus frutos. Aunque el terreno no es muy grande, los niños se están implicando al máximo para hacer crecer los alimentos. “Tenían muchas ganas de tenerla. Es algo que ellos mismos pidieron”, cuenta esta docente.

Todos los pequeños se esfuerzan al máximo. Y lo cierto es que la mayoría de ellos no están en un entorno que les sea desconocido puesto que, salvo algunas excepciones, la gran mayoría son de Pinzales, de Sotiello o de otras localidades de Cenero. “Son guajes acostumbrados al entorno rural. Este patio no es como el de las ciudades. Hay tierra y recovecos y las familias lo que quieren es que experimentes. No les importa si llegan con los pantalones sucios a casa”, explica la profesora.

Decíamos que todos se esfuerzan al máximo, pero ahí van algunos detalles de lo que piensan los peques. Leo Díaz tiene cuatro años y dice que le encantan los guisantes. Su compañera de mesa es Ximena Meana, a la que también le chifla esta verdura. Los dos viven por la zona rural y están felices de estudiar en el colegio Pinzales. “Me gusta mucho estar en el campo y en la naturaleza”, dice el primero de los pequeños. “Estoy aprendiendo mucho, lo que más me gusta es desplantar para luego comer”, dice la niña. Los dos tienen, por cierto, grandes aspiraciones. El primero dice que quiere ser médico por las tardes y veterinario por las noches. Y ella está dispuesta a ser psicóloga por la mañana y heladera por la noche. Casi nada.

Aunque el colegio Pinzales apuesta por su entorno rural eso no quiere decir que sea una escuela alejada del mundo, que viva encerrada en sí misma. De la puerta del colegio a la calle Corrida hay 17 minutos en coche. Eso quiere decir que la dirección también proyecta numerosas actividades en la zona urbana. Como están con el proyecto de arte, han visitado numerosos museos gijoneses. Entre ellos el Casa Natal de Jovellanos o el Piñole. Y es que el colegio Pinzales presume de entorno. “Estamos en un lugar privilegiado, así que hay que aprovecharlo”, zanja Pilar Jiménez, que está al frente de una escuela que disfruta de la naturaleza.