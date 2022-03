Trombonistas noveles y veteranos clausuran en Gijón su segundo encuentro regional

Telmo Tramón es de Mieres, tiene nueve años y lleva tres tocando el trombón. Lo hizo porque veía vídeos en los que salía este instrumento. Quiso apuntarse en el Conservatorio de Mieres para tocar la tuba, pero no pudo. Y después de tres años estudiando está fascinado con el trombón. Y ayer lo estuvo aún más, cuando en el Antiguo Instituto compartió escenario con profesionales de la talla de Juan Sanjuan, solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Cerca de medio centenar de músicos, alumnos noveles y más expertos, juntos a profesores y profesionales del sector, cerraron la segunda edición de la cumbre asturiana de trombonistas con un concierto en el Antiguo Instituto. “Me ha parecido muy alucinante y emocionante la experiencia. Tocan muy bien, me gustaría hacerlo un día como ellos”, explicó Tramón.

El programa del concierto, que se alargó durante casi una hora, incluyó piezas como “Largo de la Sinfonía del Nuevo Mundo”, de A. Dvorak; “Finlandia”, de J.Finlandia; “3 Swedish Songs”, de L.Karlin; “Cogent Caprice”, de T. Pederson; “Ave Verum Corpus”, de W.A. Mozart; “Star Wars”, de J.Williams; o “Beat it”, de M.Jackson. “Fue fantástica la experiencia”, indicó Alberto Castelló, profesor del Conservatorio de Música de Gijón, y uno de los impulsores de este encuentro. “Es un valor muy importante juntar a niños de 8 o 10 años con profesionales, quizás ahora no lo valoran, pero les dará seguro un chute de inspiración importante”, relató.

Enol Castañón, de 14 años, alumno en el Conservatorio de Gijón, siguió el camino de sus padres cuando tenía cinco años. Y ayer vivió un momento que no olvidará. “Es una gran experiencia, poder conocer gente nueva, como Juan Sanjuan, es todo un lujo”, indicó, para añadir el consejo que aprendió de él: “Me quedo con su idea de que en un concierto o una audición si fallas una nota no pasa nada, porque quedan muchas por tocar. Que no puedes decaer nunca”.

El propio Sanjuan disfrutó de esta experiencia en Gijón en la que noveles y veteranos se unieron bajo la pasión de tocar un instrumento que el solista de la Orquesta Comunidad de Madrid pide más reconocimiento: “Lleva 500 años, siempre se había utilizado para acompañar a coros, y tiene de especial que es muy natural a nosotros, se parece mucho al canto de las personas, es un sonido agradable que da mucha tranquilidad”. Un argumento que apoyó también Alberto Castelló: “Me quedo con su timbre, color y el sonido tan cálido que tiene. Es un instrumento muy coral, que empasta muy bien, y que la sonoridad que da es como la de un órgano”.