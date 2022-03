Los hundimientos en El Bibio abren la vía para rehabilitar el coso de forma integral

Aprovechar los hundimientos detectados en las gradas de El Bibio para elaborar un proyecto de rehabilitación integral que permita convertir la plaza de toros en un equipamiento cubierto para que tenga uso durante todo el año –y transformarlo así en “otro de los grandes equipamientos culturales de la ciudad”– es el objetivo del gobierno local. “Parece que hay algunos problemas de seguridad, y mi idea es que es el momento, ya que parece que vamos a tener obra. Habrá que mirar el dinero que nos cuesta”, confesó ayer la alcaldesa, la socialista Ana González, que también abrió la puerta a solicitar fondos europeos para llevar a cabo las labores sobre el coso. Pero esta decisión, a la espera de que el informe sobre el estado estructural de El Bibio confirme o no los riesgos, elimina cualquier opción de celebrar actividades en la plaza, ya sean corridas de toros u otro tipo de citas culturales, y es por ello que por el momento no se ha programado nada para el verano. De hecho, uno de los promotores que había solicitado el alquiler de El Bibio para realizar conciertos en el periodo estival ha optado finalmente por llevarlos a la explanada de Marina Civil.

El plan en el que ya trabaja el gobierno local pasa por diseñar un proyecto que “conjugue lo que es la conservación de la plaza, un Bien de Interés Cultural (BIC) que tenemos que preservarlo, con ir más allá, cubriéndola, incluso con medidas de eficiencia energética y utilización de energías renovables, para hacer un edificio que aúne la tradición con cierta modernidad en lo que se refiere a eficiencia energética”, expuso Ana González. En base a ese planteamiento se abren distintas opciones para su financiación, puesto que, tal y como recordó la Regidora, “toda rehabilitación en profundidad cuesta”. ¿Opciones? “La semana pasada nos llegó una nueva convocatoria (de fondos europeos) para la rehabilitación de edificios públicos y estamos estudiando la posibilidad de que entre la plaza de toros”, respondió la Alcaldesa, que no descartó incluir otros edificios, aunque El Bibio siempre tendrá prioridad.

La decisión, recalcó ayer la Alcaldesa, es solo por una cuestión de seguridad, toda vez que el Ayuntamiento, tras acuerdo plenario, decidió revisar los edificios de más de cincuenta años a tenor de lo ocurrido en navidades con el colegio San Vicente de Paúl, rechazando las acusaciones de parte de la oposición que entienden que solo es un pretexto para evitar que vuelvan las corridas de toros. “No es una excusa, se llama seguridad. Se encargó de varios edificios un informe técnico, y empezamos lógicamente por el más antiguo. Nos parecía un criterio muy objetivo”, reflexionó. Y añadió: “Mientras yo sea Alcaldesa no voy a incurrir en ningún riesgo para las personas. Tiene que ver con algo cuando se es responsable político, gente seria, responsable, que aprende de lo que ha sucedido en la ciudad para que no vuelva a ocurrir ninguna desgracia”.

Las explicaciones de Ana González, en cambio, han vuelto a despertar las críticas de Foro Asturias, el partido que en comisión preguntó por el estado estructural de El Bibio. “Resulta bastante extraño que el gobierno municipal no haya organizado ningún evento para que se celebre este año en la Plaza de Toros, cuando precisamente la alcaldesa anunció que Divertia iba a necesitarla durante todo el año para actividades culturales. Choca que, ahora, de repente, se conozca un informe que dice que las gradas se están hundiendo”, valoró Jesús Martínez Salvador.

El portavoz forista, además, lanzó varias preguntas. “¿Por qué no hay ninguna actividad organizada por Divertia en El Bibio, tal y como dijeron que harían? ¿Por qué no han autorizado, a fecha de 22 de marzo, ningún evento de los promotores privados que solicitaron el uso de la plaza?”, interpeló.

Lo cierto es que a la empresa municipal Divertia han llegado cinco propuestas de alquiler de El Bibio para los meses de veranos, dos de ellas para la organización de espectáculos taurinos –las correspondientes a Carlos Zúñiga hijo y padre– que todavía esperan respuesta desde hace meses. Para Foro Asturias, en cambio. “El argumento de los supuestos fallos estructurales de la plaza no es casual. Suena a estrategia para acabar con los festejos taurinos aludiendo a supuestos fallos estructurales. Una estrategia que es la única que le permite no incumplir la ley. No hemos visto el informe ni tenemos los conocimientos técnicos para poder rebatirlo, pero está claro que el relato de los hechos acontecidos desde que la Alcaldesa anunció en agosto el fin de los toros hasta hoy, lleva a pensar que no es como nos lo están contando”, apuntó Jesús Martínez Salvador.