El parking de la avenida de Portugal será a ras de suelo y con una planta subterránea

El aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal tendrá 500 plazas y dos plantas, pero al final será una subterránea y otra a ras de suelo. Así lo estima ahora el Principado, que da marcha atrás en su idea inicial de hacer este parking en altura. La razón es que, por limitaciones de espacio a la hora de construir, salían el mismo número de plazas haciéndolo en altura que bajo tierra: medio millar. Planteado de esta forma, el proyecto será más caro, pero el Gobierno regional, según explicaron ayer fuentes municipales, podrá hacer frente a ese coste más elevado gracias al remanente que le sobrará de hacer carriles bicis vinculados a la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada. Todos ellos, incluido de Gran Capitán, serán financiados con fondos europeos.

Algunos de estos detalles los explicó ayer el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García, a varios vecinos de la avenida de Portugal, preocupados por la integración del aparcamiento frente a sus viviendas, y a Manuel Cañete, líder vecinal de El Polígono. En este encuentro estuvieron también los concejales de Medio Ambiente y Movilidad y de Urbanismo y Distritos, Aurelio Martín y Dolores Patón. Jorge García reveló que la planta bajo tierra del equipamiento contará con ventilación natural y que la superior tendrá superficie revegetada. “Irá acorde con la idea de ciudad del Ayuntamiento”, remarcó.

Inicialmente, este aparcamiento se había planteado en altura. Se iba a realizar con una estructura metálica y con dos plantas, una a ras de suelo y otra superior. Se contaba con generar 800 plazas, una cifra que, dadas las limitaciones de espacio para construir que figuran en el Plan general de ordenación, era imposible de lograr. Los vecinos de la avenida de Portugal habían manifestado su oposición inicial a que el aparcamiento fuera en altura, una opción que ahora se descarta de manera consensuada entre el Ayuntamiento y el Principado al salir tanto en un caso como en otro el mismo número de plazas.

El Principado va a financiar el aparcamiento de la avenida de Portugal con dos millones de una dotación de 20 millones de fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Aunque en la reunión de ayer no se dieron cifras concretas, se asume que al hacerlo bajo tierra será más caro. Esto no será un problema. Meses atrás el Ayuntamiento presentó al programa de ayudas europeas un proyecto para realizar carriles bicis dentro del plan de la ZBE de La Calzada. Esta actuación la va a financiar a un 90 por ciento Europa, que dio 1,6 millones de euros para los carriles bicis de un total de 6,9 millones de euros. Esto es más de lo que espera el Ayuntamiento, que, para hacer los carriles bicis, también pidió ayuda al Principado. No siendo esta necesaria, el Gobierno regional puede destinar más esfuerzos a hacer ahora bajo tierra el aparcamiento. “Es una propuesta más amigable”, dijo, por su parte. Cañete, que, por otro lado, ayer renovó su cargo como presidente de la Federación de vecinos.