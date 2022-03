La calima desborda los lavaderos de coches

Gonzalo Ortiz tiene 55 años y trabaja en una gasolinera que hay en un aparcamiento de la calle Numa Guilhou. La estación de servicio cuenta con un lavadero de coches a mano y ayer estaba dándole que te pego a la bayeta. Tanto sus compañeros como él llevan a tope desde hace varios días. Desde que la calima tomó Gijón y tiñó de naranja el resto de España. “Por decirlo finamente, estamos que no damos abasto. Es tremendo”, asegura este trabajador.

Él no es el único. El polvo sahariano ha desbordado en los últimos días a varios lavaderos de coches en la ciudad. Su efecto se ve no solo en los capós, donde algunos aprovechan para pintar divertidas frases. También ha provocado que, desde anoche, el protocolo anticontaminación de la zona oeste vuelva a estar activo. Aunque en las últimas horas los datos de las estaciones han mejorado, el Ayuntamiento mantendrá el nivel 1, o de alarma. Que la calima sea el origen del problema justifica que no se hayan activado las restricciones del tráfico.

Sí está vigente la prohibición de quemas de restos vegetales, los riegos de calles y la vigilancia en la manipulación de graneles en las zonas industriales y portuarias. De las cuatro estaciones que computan para la activación del protocolo las superaciones, sobre todo de PM10, se dieron en las ubicadas en El Lauredal y la avenida de la Argentina, con registros de entre 59 y 73. Solo hubo una superación en la de Santa Cruz, que pertenece a Arcelor, y ninguna en la que tiene EDP en Jove. El viernes comenzaron a superarse los límites.

Volviendo a los lavaderos, ayer haciendo cola con su coche estaba Aquilino Torre en una estación de servicio de la avenida de Los Campones. Tenía otros dos coches por delante. Cuenta que es de Bimenes, pero que vivió en Valencia durante algún tiempo. “Esto de aquí no fue nada. Allí se pone todo naranja”, dice mientras mata el tiempo. La primera en la cola era María Luisa Argüelles, que dejó su Peugeot 207 rojo como una patena. “Yo lo tengo en garaje, pero aun así se me ensució bastante”, comenta. “Como vivo en El Llano a mí no me afecta tanto, pero sí que se debería de hacer algo con la contaminación de la zona oeste”, reflexiona. La calima llegó incluso a provocar colas en los últimos días en esta clase de negocios. Lo cuenta por ejemplo Andrés González, un empleado de esta gasolinera de la avenida de Los Campones. “Llegamos a repartir cien fichas al día”, dice. También lo notó Eloy Valdés, un empleado de un lavadero ubicado en la calle San José, en El Llano. “En Gijón hay mucha gente que no tiene garaje así que se ensucian más los coches. Esta semana ya la tenemos completa”, indica.