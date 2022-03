Pablo González (PP), consejero municipal en Gijón al Norte

Un breve acuerdo fuera del orden del día de la Junta de Gobierno convertía ayer a Pablo González, diputado autonómico y presidente local del PP, en uno de los cuatro representantes del Ayuntamiento en el consejo de administración de Gijón al Norte. González ocupa la plaza que, al inicio del mandato, se había reservado al PP en la figura de su portavoz municipal, Alberto López-Asenjo, que hace unos meses abandonó tanto el PP como el grupo municipal pero no su condición de edil, que mantiene como no adscrito. La representación del Ayuntamiento en el consejo de la entidad que gestiona el plan de vías incluye a la alcaldesa, la socialista Ana González; al concejal de Movilidad, Aurelio Martín, y al edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo.

La designación tuvo una contestación rápida tanto por Ciudadanos como por Foro. “Es curioso que este nombramiento se haya tomado al margen del Pleno y sin haber negociado con los grupos municipales de la oposición como sí se hizo a comienzo del mandato, así como que se rompa la tradición de que sean los concejales los que representen al Ayuntamiento en Gijón al Norte”, criticó Pérez Carcedo para quien el nombramiento es “una gratificación de la Alcaldesa al diputado Pablo González por anunciar su apoyo al futuro convenio del plan de vías. Mucho nos tememos que esto puede ser la antesala de un intento de sacar adelante el nuevo convenio solo con el apoyo del Partido Popular, que ya le ha dado un cheque en blanco”.

Desde Foro se dio un paso más: pedir ese puesto . “La Alcaldesa argumentó en 2019 que había tres grupos con tres concejales y que los puestos en el consejo son los que son. Hoy el PP ya no tiene tres concejales, sino dos, con lo que no se entiende que se tenga tan poco respeto a la democracia y no sea para un representante de Foro”, sentenció Jesús Martínez Salvador para quien la clave está “en la pinza PP-PSOE que han emprendido ambos partidos para validar la degradación de la estación intermodal a la vez que se llena de edificios el solarón”. Foro tiene tres ediles.