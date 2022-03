Los sin techo durante la pandemia: menos agresiones físicas, pero más dolor psicológico

Tanya tiene 35 años. Está sentada en un bordillo del patio del Albergue Covadonga: “Llevo desde 2019 aquí, entrando y saliendo a temporadas. A veces, la gente te mira como si fueras menos o algo. No hago caso, no me da corte, pienso que cualquiera puede terminar aquí”.

Tuerce el gesto porque ese reojo, algo le magulla el alma. A ella y a otros muchos: casi un 20 por ciento de las personas sin hogar en Gijón afirman sentirse discriminadas “muchas veces”. Es uno de los datos recogidos en las encuestas realizadas en la ciudad, en el Albergue Covadonga y la Fundación Albéniz, para un informe pionero de la Universidad Complutense de Madrid encargado por FACIAM (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados). Se presenta bajo el epígrafe “Exclusión social y covid-19: el impacto de la pandemia en la salud, el bienestar y las condiciones de vida de las personas sin hogar”. Una “foto” de la pandemia desde la cámara que casi nunca dispara: la de las personas sin techo. Los participantes en la encuesta del concejo (se hicieron un centenar en Gijón) sufrieron menos agresiones físicas –la mayoría fueron trasladados al pabellón de La Tejerona–, pero más dolor psicológico.

La mitad de los encuestados afirmaron haber sentido “miedo” tras el estallido de la pandemia

“Hay veces que me siento mal de aquí (se señala la cabeza), claro”. Tanya juega con un perro que se le mete entre los pies. “Es mío”, aclara. Recuerdo de una vida que perdió hace ya tiempo: “Cuando llegué aquí (al Albergue Covadonga), lo había perdido todo”. El trabajo, la casa, la pareja, a sus hijos. El orden no importa. Poco antes de la pandemia, volvió a quedarse embarazada: “Estaba de siete meses cuando fue el confinamiento estricto, fue muy duro”.

Mucho. Todas las personas encuestadas en el informe para la Universidad Complutense afirmaron haber sufrido psicológicamente durante los momentos más duros de la crisis sanitaria del covid-19. Más de la mitad se percibieron más irritables y el 63 por ciento reconocieron haber sentido ansiedad. Aún más presente, la tristeza: casi un 70 por ciento de los encuestados. Un 49 por ciento afirmaron sentir miedo. Según el informe de FACIAM –en el balance general–, el 71 por ciento de las personas encuestadas puede haber desarrollado un trastorno psiquiátrico.

Más dolor psicológico, menos maltrato físico. Según los datos recogidos en Gijón, las agresiones se redujeron durante el confinamiento a la mitad. Según las respuestas en la encuesta: un 21,2 por ciento afirmaba haber sufrido agresiones antes de la pandemia, frente a un 9,8 por ciento durante los momentos más duros de la crisis sanitaria. Se redujeron a la mitad los robos y también las amenazas, pasando de un 25 a un 17 por ciento. En cuanto a los prejuicios, solo un 6 por ciento de los entrevistados afirman no haberse sentido “juzgados” por su situación de “sinhogarismo”.

Menos robos y amenazas

–¿De verdad cree que cualquier puede llegar a esta situación?

Tanya ladea la cabeza: “A ver... cualquiera, cualquiera no... pero es más fácil de lo que la gente piensa”. Dice que solo tienen que juntarse unos cuantos golpes de mala suerte y la falta de apoyo de la familia: “Si tienes a alguien que te eche un cable, sales. Pero si no lo tienes, como me pasa a mí, pues aquí te ves...”. Solos ante todo. Casi un 30 por ciento de los encuestados afirmaron no tener a quien recurrir. Ni durante la pandemia, ni antes del coronavirus. Más de la mitad no tienen padre ni madre (o no pueden contar con su ayuda). La mayoría de los encuestados (un 60%) afirmaron “pedir ayuda a Dios en el día a día”.

La madre de Tanya falleció hace unos años. ¿Y el padre? “Lo tengo, pero como si no lo tuviera”, zanja rotunda. “A los únicos que agradezco algo ahora es a los del albergue, al albergue porque nos da comida, nos da techo, nos da cama y nos da calor”. Está buscando trabajo. Y a esas ventanas sin luz que son sus ojos, se asoma de repente un brillo. Algo de esperanza: “Si encuentro un curro, aquí ya no me quedo”.