Pipo Prendes, Cholo Juvacho y Víctor Manuel García estrenan una canción dedicada a Cimadevilla

“Cimadevilla y la bohemia te envuelve la magia en la tierra del mar”.

Entre el sonido de la guitarra, que recoge ese ritmo de coplas y tangos, evocando al ambiente festivo y musical de los sesenta y setenta del pasado siglo, los tres tenores de la música Pipo Prendes, Cholo Juvacho y Víctor el de Cimadevilla se unen en una canción especial dedicada al barrio alto. Como en los viejos tiempos, pero con una energía que no denota el paso de los años, los tres artistas rememoran cantando juntos “aquellas noches de farra que no se acababan ni al amanecer”, un guiño que recoge Víctor Manuel García. “Era como cuando tenía mi negocio, entrabas a las doce y no sabías a qué hora acababas. Era especial Cimadevilla, con ocho bares, con música en directo, nada de enlatada o de karaoke. Revive aquel Cimadevilla que era muy especial”, explica.

Prendes, Juvacho y García fueron protagonistas de un documental, “Entrega amigos”, de Pablo Monella, en el que se ponía en valor la trayectoria artística individual y en ocasiones colectiva. Aunque cada uno con su estilo, siempre derrocharon una pasión especial por la música y la cultura asturiana. Poco después, en un encuentro con LA NUEVA ESPAÑA junto al “Elogio del Horizonte”, empezó a masticarse esta canción, cuando los tres coincidieron en un deseo. “Estaría muy bien hacer aquí juntos un concierto”, señalaron. Y aunque no ha sido con un concierto, sí que se han unido en un tema, tras confirmarlo en una comida con el propio Monella. “Hay algunas canciones ya hechas a Cimadevilla, pero como músico y hombre que la viví mucho, me apetecía poner mi grano de arena”, explica Prendes, compositor y voz de este trabajo en el que participan junto a él en los coros Cholo Juvacho y Víctor el de Cimadevilla.

¿Qué tiene de especial esta canción? “Que tiene mucha sincronía lo que dice el texto con la música. Es una melodía auténtica, llana, amable, cómoda y pegadiza”, explica Pipo Prendes, candasín muy vinculado a Gijón. “Pretendo que esta canción sea el camino, que nos permita a llegar a aquel Cimadevilla de siempre, entrañable, con aquella bohemia que la rodeó y la acarició”, explica antes de añadir: “Pretendo que esta cancionina sea un punto de enganche para que suene mucho en Cimadevilla y en Gijón”.

Cimadevilla En la memoria tatuados tantos momentos dorados aquellas noches de farra que no se acababan ni al amanecer La vida para exprimirla hasta la última gota y dimos cuenta de ella las risas las copas canciones de amor Cimadevilla y la bohemia te envuelve la magia en la tierra del mar sobre el elogio del horizonte Chillida en el viento la bruma se va Siempre guitarras sonando coplas, boleros y tangos y la reina, la habanera que a soñar nos lleva a su dulce compás Y tú, la luz de la noche yo, que moría por tus besos nada podía con nosotros que viva la vida, que viva Gijón (Bis)



Cholo Juvacho, natural de La Felguera, pero todo la vida afincado en Gijón, entusiasta por naturaleza, disfrutó con esta experiencia a lo grande. “Es cierto que nos vemos a menudo los tres, pero haciendo música es como mejor nos lo pasamos”, relata sobre este nuevo proyecto. “Surgió todo de Pipo Prendes, que está muy ilusionado, está muy bien montada la canción, seguro que gustará mucho”, detalla Juvacho.

Víctor Manuel García, conocido como Víctor el de Cimadevilla, se emocionó al empaparse de esta letra que le trasladaba a esos años mágicos en el barrio alto. “La gente cantaba, se divertía y bailaba mucho, y eran muchos, fuese, lunes, martes o sábado, era un ambiente único”, incide.

Entre los tres suman casi 180 años de trayectoria musical en los escenarios. Pero aún tienen ganas e ilusión de seguir disfrutando de cada oportunidad que les brinda la música. La última de ellas ha sido esta propuesta de Pipo Prendes, que pronto verá la luz, y con la que le gustaría llegar al público. “Sería genial que pudiésemos actuar los tres, que se me unan para acercarla a la gente en directo, más allá de este bonito recuerdo, de esta grabación”, explica el compositor de “Cimadevilla”, un tema que esperan que suene mucho ahora que se acerca el verano y vuelven a recuperarse las fiestas. “La música está para disfrutar, esperemos que guste mucho”, concluye Prendes.