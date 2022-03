Fallece Elisa Fernández-Escandón, primera esposa de Álvarez-Cascos

Era una mujer discreta. Y así ha querido irse. La gijonesa Elisa Fernández-Escandón, primera esposa del político Francisco Álvarez-Cascos, falleció el lunes en Madrid tras padecer una larga enfermedad. Fuentes de la familia confirmaron ayer que se celebrará un funeral en Gijón, pero en la más estricta intimidad. “Fue su último deseo, así se lo trasladó a sus hijos, y así será respetado”, afirmaron sus allegados. Deja un gran vacío para todos sus familiares, amigos y allegados por su carácter cariñoso y comprensivo.

Elisa Fernández-Escandón Ortiz se casó con Francisco Álvarez-Cascos en 1971. Ambos estaban en la veintena. Él era un joven de 24 años al que aún le quedaba toda su carrera política por delante. Años después se convirtió en concejal, diputado nacional por el PP, vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia y Fomento. En el año 2011, Álvarez-Cascos fundó Foro Asturias. Venció en las elecciones regionales. Mucho antes de eso, había concluido su matrimonio con Elisa Fernández-Escandón. Se divorciaron en el año 1994. Tuvieron cuatro hijos: Fernando, Pablo, Iciar y Elena.

Elisa Fernández-Escandón forma parte de una numerosa y muy conocida familia de Gijón, vinculada al tejido empresarial de la región. Su hermano Antonio Fernández-Escandón es gerente de la empresa Zitrón. Además, hace unos días se hizo pública su candidatura para dirigir Femetal (Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias).

Su hermano atendió ayer a este diario y, escueto, afirmó: “Me debo a respetar el último deseo de mi hermana, que me ha sido trasladado por sus hijos”. “No quería notoriedad, pedía discreción, como la que siempre mantuvo durante toda su vida”, añadió. Si algo no podía ocultar, era el orgullo que sentía por sus hijos. Junto a ellos son las escasas apariciones públicas que protagonizó. Por deseo expreso de la familia, no trascenderá el lugar en el que se oficiará el funeral por el eterno descanso de Elisa Fernández-Escandón. “Quiso discreción hasta el final, no llamar la atención. Y nosotros nos limitamos a cumplir su deseo”, indicaron ayer los allegados.