“Hacen falta nuevos recursos, seguir aplazando alzamientos es prolongar la agonía”

Estefanía Puente (Gijón, 1977) es trabajadora social en la empresa municipal de la vivienda (Emvisa) y exconcejala de Xixón Sí Puede. Ayer participó en la Escuela de Comercio en “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”, unas jornadas de diálogo con la juventud asturiana relacionadas con la vivienda y organizadas por la asociación Identidad para Ellos y Ellas.

–¿Cómo se ataja el problema de la precariedad en la vivienda para la juventud?

–De forma transversal y yendo a la raíz del problema. La edad de emancipación está en 29 años y medio y va subiendo. Muchos jóvenes dirán que esto es así porque no tienen acceso a un empleo digno y estable. Ese es el primer problema. A ello hay que sumar el precio del alquiler. Se presenta un estudio en estas jornadas de la Universidad de Oviedo sobre el tema. El precio de los alquileres, especialmente en Gijón, son excesivamente caros. Sobre todo si nos ponemos a ver las cuantías de las prestaciones sociales o los salarios de muchos jóvenes. Hasta hace no mucho, el salario mínimo interprofesional no llegaba a mil euros. Pero hay rentas de 450 o 500 euros, y eso con suerte.

–¿Las rentas son acordes a la calidad del piso?

–En algunos casos, no. Hay viviendas con una renta que son un total abuso por parte de algunos propietarios; no todos, claro. En definitiva, nos juntamos con la falta de empleo digno y estable y unos alquileres excesivamente altos, y donde además piden muchas condiciones, como avales o fiadores. No todo el mundo tiene eso. Y menos si se trata de jóvenes extutelados.

–¿La problemática es mayor?

–Sí, la asociación que organiza las jornadas trabaja sobre todo con jóvenes extutelados. Son jóvenes que en su día tuvieron que salir de sus hogares porque había graves problemas. Fueron tutelados por la administración pública, y cuando se acabaron los tiempos de estancia máximos en estos recursos, se ven de pronto en la calle. Con una mano delante y otra detrás. Y, con suerte, con algún empleo precario. Efectivamente, hay un problema grave, pero sobre todo para los que no tienen una red informal de apoyos importante.

–¿Qué habría que hacer?

–Lo principal empieza por la voluntad política. Tomarse en serio que hay un problema grave en el país, no solo en Asturias, en materia de accesibilidad a la vivienda. Y evolucionar para garantizar ese derecho más allá de poner parches. Hay un porrón de ayudas. ¿Pero son suficientes? ¿Cumplen sus objetivos? Y no solo eso. Cuando tienes esas ayudas, hay una normativa que las regula. Eso implica que pueda quedar gente fuera. La gente que queda fuera no siempre es la que no necesita la ayuda. A veces, queda fuera por criterios que no se ajustan a la realidad de quien la necesita. Para tratar de evitarlo, hay que tratar de que los programas de vivienda se ajusten a la realidad de la gente, y no al revés.

–Hay propietarios de vivienda que piden recuperar su casa y no pueden porque se paralizan los alzamientos. ¿Qué debe hacer la Administración?

–El escudo social para evitar desahucios en el primer estado alarma fue muy importante. Pero, tras dos años, toca crear alternativas habitacionales para esas personas a las que la ley les reconoce su situación de vulnerabilidad y por eso no pueden pagar la renta, tal y como establece la ley. La administración debe cumplir con las dos partes. Con el pequeño propietario que no tiene la culpa y que muchas veces necesita esos ingresos, porque también están en una situación precaria, y también con esas familias en una situación delicada.–Continúe. –Si los recursos que tienes no valen, habrá que crear otros nuevos y dotarlos de presupuesto. Suspender los alzamientos solo alarga la agonía. Se necesita que, de una vez, se de el paso para poner recursos adecuados. No vale una ayuda de alquiler si nadie me alquila una vivienda. Quizás hay que plantear otras medidas, como que sea la administración quien avale a las personas más vulnerables o aumentar el parque público de viviendas.

–¿Hay suficiente vivienda social en Gijón?

–No. Buena parte de las viviendas públicas son del Principado y Emvisa complementa esas políticas con otras 200 viviendas. Estamos comprando más, pero es insuficiente. Hay mucha gente que nunca va a conseguir alquilar porque se le exige cosas que no tiene. Ahora hay una demanda alta, pero apenas hay vivienda pública. Hay muchas, cerca de 25, que están en reparación, así que no están disponibles. Que estén disponibles a día de hoy no hay ninguna. Según llegan, se adjudican, porque hay gente esperando por orden de solicitud. El resto, esperando. Hay mucha demanda que, en algunos casos, ni siquiera la normativa incluye, y sabemos que son casos sangrantes.