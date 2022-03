El Teatro Jovellanos destilará cultura en el segundo trimestre del año. Para los meses de abril, mayo y junio, propone un completo programa en el que no faltarán los grandes espectáculos musicales o de humor, la danza, el teatro o la música clásica. Mención especial merece el ciclo Encaja2, una grabación multicámara de conciertos en exclusiva, dentro de la caja escénica del Jovellanos. Estas grabaciones se llevan a cabo ante un grupo reducido de público que comparte el espacio de la caja escénica con el artista. Sr. Chinarro, La Maramoriz o Cocanha serán algunos de los artistas que pisarán el escenario gijonés.

No cabe duda de que el mejor plan cultural de esta primavera está en el Teatro Jovellanos. En su atractiva programación para los meses de abril, mayo y junio no faltará la música, el teatro, la danza y el humor. Mención merece también la propuesta del L.E.V. con el estreno en España de “The End Of The World”, una impactante performance multimedia e inmersiva creada por el pianista ucraniano Lubomyr Melnyk, la violonchelista canadiense Julia Kent y el colectivo SPIME.IM de Turín.

Las entradas para todos estos espectáculos, así como el resto que integran esta completa programación ya están a la venta desde la pasada semana. Los menores de 30 años tienen la opción de conseguir precios especiales en la programación inscribiéndose en el programa “Descúbrelo”, pudiendo beneficiarse de descuentos del 25% desde el primer día de venta en los espectáculos y del 50% para el mismo día.

Danza y teatro

Abrirá la programación del mes de abril el espectáculo de danza “Ariadna, al hilo del mito”, de la Compañía Rafaela Carrasco, que podrá disfrutarse el día 2, a las 20.30 horas. El domingo 3 será el turno de “A.K.A (Also Known As)”, obra que ha recibido numerosos premios de público y crítica. El día 8 llegará “Híbrido”, concierto audiovisual de Rob Loren, y el día 9 se representará “RIF (de piojos y gas mostaza)”, dirigida por Laila Ripoll. El día 21 será el turno de “Los invitados”, de la compañía asturiana Teatro a las puertas, mientras que el 23 de abril se representa “Rey Lear”, de William Shakespeare. Cerrará el mes de abril, el día 28, “La senda que deja el aire”, de Cristina Pérez.

La programación del mes de mayo la abrirá, el día 1, el espectáculo “The End Of The World”, del Laboratorio de Electrónica Visual (L.E.V.), mientras que el día 6, Territorio Violeta llevará a escena “Arde ya la hiedra”. El día 8 podrá disfrutarse de “Chicas y chicos”, mientras que el viernes 13, la Compañía de Eduardo Guerrero ofrecerá el espectáculo “Sombra efímera”. El domingo 14, el Jovellanos acogerá la representación de “Los Pazos de Ulloa”, de Emilia Pardo Bazán, versionada por Eduardo Galán; el 18, Factoría Norte llevará a escena “The Asturian Sisters”, y el día 21podrá disfrutarse de Antonio de la Torre y “Un hombre de paso”. El último fin de semana del mes –del viernes 27 al domingo 29– llegará el teatro musical con “La función que sale mal”.

Para comenzar el mes de junio, el día 1 el Grupo Rosario Trabanco representará “Arsenio”, mientras que el día 4 llegará “Ojos que no ven”, de Natalia Mateo. Las funciones teatrales continuarán el día 8 con Luz de Gas y la obra “Tan noble reina como eres”, antesala del espectáculo de Carlos Latre, que estará del 10 al 12 de junio en el Jovellanos con su “One Man Show”.

Música para todos

La programación y la actividad musical del Teatro Jovellanos el próximo trimestre la abrirá el día 6 de abril el Concierto de Semana Santa de la Sociedad Filarmónica de Gijón. El jueves 7, será el turno del Concierto de Semana Santa de la OSPA, mientras que el 27, dentro de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón podrá disfrutarse de la actuación del “Quintento Ventart”. Ya en mayo, tras el LEV Festival del día 1, el sábado 7 llegarán la Orquesta Céltica Asturiana y Xurde Morán con “Paso a paso (músicas del Camín). La temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón se reanudará el día 11 con el virtuosos guitarrista Rafael Aguirre, y el jueves 12, podrá disfrutarse de la actuación de la OSPA y “Absolute Quiroga”. El día 19 volverá la OSPA con “Emperador”, y el viernes 20, dentro de la programación de la Sociedad Filarmónica de Gijón, se subirá el escenario el quinteto de flautas dulces holandés “Seldom Sene”. El 2 de junio vuleve la OSPA y su “Clasicismo romántico” y, Una semana después, Maximiliano Valdés se pondrá al frente de la OSPA para dirigir el concierto “Eroica”.

No faltará este trimestre el ciclo intimista “Encaja2”, que ofrece una programación que nadie querrá perderse. Los protagonistas serán: Anna Andreu (5 abril), Muyeres (12 de abril), Remate (19 abril), Sümma (26 de abril), Laura LaMontagne & PicoAmperio (3 de mayo), Vicente Navarro (10 de mayo), Cocanha (15 de mayo), Sr. Chinarro (24 mayo), Espanto (31 de mayo) y La Maramoniz ( 7 de junio).