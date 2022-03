Cs pide tasar todo el terreno del plan de vías y no solo el “solarón”

La nueva tasación que fija en 48,6 millones el valor de las parcelas del “solarón” marcaría cualquier posible venta de ese suelo a lo largo de todo este año. Una venta que no tiene fecha en el calendario pero que sigue estando en la hoja de ruta de los socios de Gijón al Norte –Ayuntamiento, Principado y gobierno de España– como vía de ingresos para acometer las actuaciones del plan de vías gijonés. Todo con matices. Como los que ayer, desde perspectivas muy distintas, defendían Ciudadanos y Foro. Ambos teniendo en cuenta los últimos cambios vinculados al plan de vías: la decisión de ubicar la estación intermodal en Moreda y la intención municipal de eliminar del diseño residencial más cercano al centro urbano las grandes torres diseñadas en 2008 y generar más espacios verdes pero sin renunciar a construir.

Rubén Pérez Carcedo, edil de la formación naranja y consejero de Gijón al Norte, reivindica una tasación de la totalidad de los terrenos liberados de las vías, y no sólo de esas dos parcelas entre el Museo del Ferrocarril y la plaza del Humedal, “para así poder tomar decisiones fundamentadas en datos y sabiendo las consecuencias económicas de cualquier decisión que se tome”. Pérez Carcedo entiende que “asegurar unos ingresos por la venta de parcelas es necesario para garantizar la viabiliad del plan de vías. Eso no quiere decir que vayamos a consentir que sea una operación basada en la especulación y el ladrillo”.

Ciudadanos reivindica un diseño amable con zonas verdes, vidiendas y equipamientos que esté en el “punto intermedio entre ir a la máxima edificabilidad, como estaba previsto, y no construir nada”.

Que es precisamente lo que pide ahora Foro para el “solarón” uniéndose a la reivindicación del colectivo “Por un pulmón pal solarón”, que quiere consolidar la zona verde que ahora mismo ha. El portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, su compañero en el grupo municipal Pelayo Barcia y el vocal de la directiva regional del partido, Jaime Fernández-Paíno, mantuvieron ayer una reunión con miembros de esa asociación.

Tras los últimos cambios en el proyecto –fundamentalmente ubicar la estación en Moreda en lugar de frente al Museo del Ferrocarril como se fijaba en el convenio firmado en 2019 y sigue defendiendo Foro – y vista la tasación del suelo, Martínez Salvador considera que “a la Alcaldesa ya no le quedan argumentos económicos para no dejar el solarón como un gran parque verde en el centro de la ciudad”. Las cuentas de Foro concluyen que, con la rebaja que ha sufrido el proyecto, aún se ahorrarían 30 millones aunque no se vendiera ni un solo metro cuadrado de las fincas tasadas.

“El dinero que se va a ahorrar Gijón al Norte con los cambios en la estación es casi el doble del que se va a ingresar por la venta de las parcelas. Por ello, pedimos al gobierno local que incluya en el nuevo convenio en el que está trabajando que las parcelas H1 y H2 se mantengan como espacio público para el disfrute ciudadano, combinando zonas verdes y espacios dotaciones, y que se hagan las modificaciones urbanísticas necesarias para garantizar que ese será su fin definitivo”.