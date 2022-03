428 caracteres / Phasellus tempus, lorem et blandit imperdiet, lorem justo ullamcorper velit, ut rutrum ante dolor vel nibh. Maecenas quis tellus sed augue hendrerit hendrerit non eu tellus. Duis at purus non felis malesuada pharetra sed id nibh. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut facilisis ligula eu tellus faucibus volutpat. Maecenas et enim dui. Aenean neque

Más de una decena de ponentes participarán el domingo en la primera jornada de “Mujeres en diálogo en Asturias”, que se celebra de 10.15 a 18.15 horas en Solavieya, en Granda (Gijón). Entre las protagonistas, están la profesora de la Complutense Paloma Díaz, la magistrada Olga Álvarez, catedrática de Derecho de Trabajo María Antonia Castro, la exdelegada del Gobierno de Castilla y León María José Salgueiro y la presidenta de las empresarias Begoña Fernández.