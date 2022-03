El imborrable vínculo que deja el Codema: el testimonio de los exalumnos

El vinculo que deja el Corazón de María es inasequible al paso del tiempo. Miles de alumnos han pasado por las aulas del centro claretiano en los últimos 81 años, desde que abriera sus puertas en el lejano curso 1941-1942. Han cambiado los pupitres, los tiempos, los profesores, las clases y la forma de enseñar. Pero permanecen los recuerdos, lo aprendido y las amistades que allí se forjaron. Así lo cuentan varios exalumnos del Codema de varias generaciones y de varias etapas educativas. “Sigue siendo como nuestra casa”, explican.

LA NUEVA ESPAÑA reunió ayer a seis antiguos alumnos del Corazón de María para recordar cómo fue su paso por el colegio. Estuvieron Carlos Roces, de la promoción de 1957; Fernando Díaz, de la 1975; Julio Sutil, de 1987; Beatriz Álvarez, de 1989; Javier López, de 1997 y Itziar Belderrain, de 2020. Todos, desde el más veterano, a la más joven, siguen teniendo un vínculo irrompible con el Codema. “Los años que estuvimos aquí formamos una familia con nuestros compañeros”, relatan.

Carlos Roces tiene ahora 87 años y estuvo en los primeros años de existencia del Codema. Cuando cruza la puerta de entrada, en el primer pasillo que hay en el centro, posa su dedo sobre una fotografía en blanco y negro, tomada hace más de medio siglo. Se encuentra así mismo y se señala. “Aquí aprendí muchas cosas. Sobre todo a hacer amigos”, se sincera. “Lo viví todo, las obras, que al principio éramos muy pocos alumnos. También recuerdo que íbamos a hacer deporte al campo de Viesques”, apostilla.

Fernando Díaz sigue trabajando en el colegio como administrativo. Antaño, fue profesor. Hoy es el representante del centro en la asociación de antiguos alumnos. Una asociación que en los últimos años apenas ha tenido actividad y que ahora quieren reflotar. “La pandemia nos frenó mucho, pero queremos volver a hacer cosas”, explica. “Recuerdo que en mis tiempos había clases muy grandes, de casi 40 alumnos y que no había tanta cercanía como hay hoy”, incide.

“Formamos un núcleo para toda la vida, para ello fue muy importante el deporte”, afirma, por su parte, Julio Sutil. “Yo era de los medio pensionistas. Es decir, de los que nos quedábamos al comedor. El vínculo era total, una prolongación de la familia. Pasábamos más tiempo en el centro que en casa”, ríe. “Luego había mucho vínculo con la parroquia. Nosotros hasta hicimos una peña gastronómica para no perder el contacto”, añade. De la promoción del 89 fue Beatriz Álvarez, que llegó al centro al poco de convertirse en mixto. “Fue una puerta abierta a todos los niveles, todo el mundo era muy cercano”, añade.

El caso de Javier López es especial porque además de alumno es ahora profesor de Primaria. “Para mí fue como volver a una casa de la que casi no me fui”, explica. “Es muy grato poder tener compañeros a los profesores que me enseñaron”, apostilla. De las más recientes promociones es Itziar Belderrain, que acabó su formación en el 2020, con la pandemia. “No pudimos graduarnos y es un espinita que tenemos clavada. Hicimos mucho grupo, son muchos recuerdos, es un sentimiento de familia. Para mí, el Codema es casa”, se sincera. Como ella, decenas de estudiantes tienen el mismo sentimiento. Un sentimiento que demuestra que la impronta del Codema y los claretianos es imborrable.