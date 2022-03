Catorce acusados por los disturbios del derbi pactan penas de uno a dos años de cárcel

Eran quince y se presentaron sólo catorce. El juicio por los disturbios del derbi regional en El Molinón, de septiembre de 2017, en el que varios aficionados del Sporting se enfrentaron a agentes de la Policía Nacional con lanzamiento de botellas, vallas y bengalas, entre otros objetos, ha vuelto a aplazarse por culpa de uno de los procesados, que no se presentó ayer, alegando que no fue informado. El resto de los implicados aceptaron las penas impuestas y las acusaciones particulares (ejercidas por los agentes lesionados), y que previamente había acordado con la Fiscalía, LaLiga y las defensas. Hay condenas por desórdenes públicos, atentando contra agentes de la autoridad, y lesiones que van de uno a dos años de cárcel. Además, a varios se les impuso la prohibición de acercarse a menos de 100 metros al estadio gijonés durante un año. En indemnizaciones a los doce agentes heridos deberán pagar, en suma, 24.180 euros.

La segunda parte de este juicio parecía un trámite sencillo, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias había anulado la sentencia anterior casi hace un año, en abril de 2021. Fueron muchas las conversaciones para cerrar el acuerdo definitivo, esta vez con los quince mostrando su conformidad, y dar así carpetazo al caso. Pero uno de los implicados, que reside en Madrid y está investigado por la riña que derivó en la muerte del aficionado del Deportivo Jimmy Romero, no se presentó, alegando por teléfono que no se le había informado. Cierto es que, dada la manera coloquial en la que se gestó el acuerdo entre las partes, desde el tribunal se dejó en manos de los abogados avisar a sus clientes y no por citación judicial.

Alejamiento de El Molinón

No obstante, la sesión de ayer se aprovechó para que los catorce presentes reconocieran los cargos y aceptasen el acuerdo. Todos fueron condenados a un año de cárcel por un delito de desórdenes públicos; nueve de ellos sumaron otros seis meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, y sólo dos de ellos acumulan otros seis meses por un delito de lesiones. Es decir, los dos que más pena recibieron fueron dos años de cárcel. El mejor parado fue el único procesado, que en octubre de 2020 se había declarado inocente, y que acabó condenado a cuatro años y tres meses de prisión. Tuvo la suerte de que el TSJA mandó repetir el juicio, y esta vez no dudó en acceder al acuerdo, dejando en un año y medio su condena.

Por otro lado, cinco de los acusados deberán cumplir la prohibición de aproximarse a El Molinón a menos 100 metros (la mayoría durante un año), algo que llevan cumpliendo como medida cautelar desde que fueron detenidos por los disturbios con la Policía. Además, en su escrito de acusación, la Fiscalía se muestra partidaria de la suspensión de la condena, es decir, que no entren en la cárcel, siempre y cuando no cometan delitos en el plazo de dos años, abonen la responsabilidad civil y no acudan a El Molinón durante dos años. Esta medida se aplicará solo si evitan entrar en la cárcel.

El juicio, no obstante, tuvo que aplazarse en ese momento, y continuará el miércoles de la semana que viene, donde el implicado que ayer faltó deberá mostrar conformidad. Tendrán que volver los catorce encausados que aceptaron sus penas, algo que levantó las quejas airadas en la sala, especialmente de dos que viven fuera. “Esto no es culpa nuestra”, “yo trabajo”, “yo vivo en Toledo”, “es un fallo de la Justicia y siempre pagamos los mismos”, fueron algunos de los reproches que comenzaron a brotar desde los asientos, repartidos por la sala de vista por el coronavirus. “Agradézcanselo al que no ha venido”, zanjó la presidenta del Tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón. Algunos mantuvieron en el pasillo de los juzgados sus quejas.

Los disturbios enjuiciados comenzaron en la previa del partido entre el Sporting y el Oviedo, al quedar bloqueado el autobús que transportaba al equipo rojiblanco por la avenida de El Molinón, lo que motivó la intervención policial. “Los investigados y otros seguidores” comenzaron a lanzar “botellas de cristal, sillas, vallas, bengalas, piedras, contenedores del servicio de basuras y otros objetos”.