“Desistí en mi intento de captar jóvenes, pero los socios son muy fieles”

Después de diez años en la directiva del Ateneo Jovellanos, los tres últimos como presidente, Luis Rubio Bardón (Toledo, 1944), se desvinculará de cualquier puesto de responsabilidad del colectivo en cuanto acabe su actual mandato en noviembre. Piloto comercial y director del Aeropuerto de Asturias hasta su jubilación, que encadenó con su entrada en la junta del Ateneo, prefiere ahora priorizar su nutrida lista de aficiones y su “debilidad” más importante: sus cuatro nietos.

–Llevaba una buena temporada en primera línea en el Ateneo. ¿Recapitulamos?

–Llegué al Ateneo con José Luis Martínez como presidente, hace ahora diez años, cuando me jubilé como director del aeropuerto. Tanto mi mujer como yo ya éramos socios, pero cuando me retiré me pidió empezar a colaborar con algunas cosas. Después se eligió de presidente a Álvaro Muñiz y me nombró vicepresidente primero, y ahí ya empecé a ir a diario al Ateneo y a trabajar de forma más seria. Luego fue presidenta Isabel Moro, que me mantuvo en el mismo cargo. Y después ya fueron las elecciones que gané yo en 2019.

–Un mandato nada fácil.

–No, claro, estuvo muy marcado por la pandemia. Fueron años complejos. El tiempo que estuvimos cerrados no podíamos tener ningún tipo de actividad, y la recuperamos en cuanto se pudo, pero con limitaciones. Los aforos eran los que eran y no podíamos traer a conferenciantes de fuera, por ejemplo. Pero sí estoy conforme con la gestión de estos dos años porque logramos mantener viva la llama cultural en la ciudad. Lo fácil hubiese sido cerrar y esperar a que pasase todo, pero creo que en ese momento éramos necesarios, que la gente necesitaba tener excusas para poder salir de casa, aunque hubiese miedo. Y lo había, sobre todo, entre nuestros socios, que en general es gente mayor.

–¿Por qué se va? ¿Cansancio?

Sí, estoy cansado y quiero dedicar parte de mi tiempo a otras cosas. Bueno, y que estoy mayor (ríe). Y es que tengo muchas aficiones y me siento bien de salud y, bueno, que tengo cuatro nietos que son mi debilidad y quiero poder dedicarles más tiempo. Desde hace ya muchos años venía al Ateneo todas las mañanas y casi todas las tardes, por las actividades.

–Pero seguirá acudiendo a los actos.

–Dejaré de tener responsabilidad, pero colaboraré en todo lo que me pida la nueva junta, por supuesto.

–¿Ha tanteado a un sucesor?

–No, ni tanteé ni tantearé. El Ateneo es una sociedad democrática, con 400 socios muy fieles, y todos han sido ya informados de mi decisión precisamente para dar tiempo a los posibles candidatos a dar el paso. Yo acabo en noviembre y el proceso de renovación se abrirá en septiembre, hay tiempo.

–Pero entiende que sí habrá relevo.

–Ah, sí, no tengo ninguna duda, hay compañeros muy colaboradores. El Ateneo Jovellanos, a mi juicio, está muy arraigado en Gijón, creo que gozamos de cierto prestigio en la ciudad. Cuando abrimos, en 1953, éramos los únicos que podíamos programar cultura en la ciudad, porque de aquella el Ateneo Obrero estaba cerrado. A día de hoy hay más oferta y más competencia, pero yo siempre digo que gracias a los medios de comunicación seguimos llegando a muchísima gente. A un acto pueden venir 70 personas, pero si sale el publicado en el periódico luego llega a cientos. Me pasa mucho de socios que veo muy poco presencialmente pero que me felicitan por la calle por algún acto programado porque lo han podido leer en el periódico. El Ateneo seguirá funcionando.

–¿Cuesta dar con el relevo generacional?

–Intenté por todo los medios captar a gente joven y desistí. Creo que simplemente se relacionan de otra manera. Tenemos una chica de prácticas, veinteañera, que se ha hecho socia y cuando lo hizo yo aplaudía con las orejas. Le pedí consejo para ver cómo podríamos llegar a los chavales, porque si tengo que montar una sala de rock yo la monto, pero los tiempos cambian y es lo que hay. Nosotros también cambiamos. El otro día estaba preparando una charla de música de los años 60 y veía aquella forma de bailar que tanto me gustaba de joven y, claro, ahora me parece una horterada (ríe). No creo que podamos dar el salto generacional.

–¿Cómo es la actividad de la entidad ahora mismo?

–Tenemos un club de lectura que funciona muy bien y seguimos con los viajes. Ahora nos vamos a Luarca y en julio, iremos a París. Tenemos la biblioteca, aunque, la verdad, no viene casi nadie y eso me da mucha pena, creo que no se conoce lo suficiente en la ciudad. Ahora estamos organizando con el Ayuntamiento un curso para manejarse con los móviles. Se hacen cosas todas las semanas.

–¿Qué hará con su tiempo libre?

–Aburrir no me voy a aburrir, eso seguro (ríe). Juego mucho al golf, me gusta viajar, toco la guitarra, me encanta la música, leo mucho... No voy a quedarme en casa viendo la televisión ni jugando a las cartas en un chigre. Cuando me jubilé, Aena me ofreció un curso para adaptarse a la jubilación y a mí me entró la risa, lo rechacé. Pero mi gran proyecto van a ser mis cuatro nietos, eso seguro.